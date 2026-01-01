Bazarr
Automatinis subtitrų valdymo ir atsisiuntimo kompanionas, skirtas Sonarr ir Radarr
Apie Bazarr
Bazarr yra išsami subtitrų valdymo programa, skirta Sonarr ir Radarr, kuri automatizuoja visą subtitrų darbo eigą. Tiesiogiai integruodamasi su tavo medijos automatizavimo sistema, Bazarr stebi tavo biblioteką, ieško naujo turinio ir automatiškai ieško, atsisiunčia bei tvarko subtitrus tavo pageidaujamomis kalbomis. Palaikydama dešimtis subtitrų teikėjų ir pažangias funkcijas, tokias kaip automatinis kokybės atnaujinimas ir subtitrų sinchronizavimas, Bazarr tapo esminiu visapusiškų medijos automatizavimo sistemų komponentu.
Dažniausi naudojimo atvejai
Tarptautiniai vartotojai diegia Bazarr, kad automatiškai atsisiųstų subtitrus keliomis kalbomis savo medijos bibliotekoms, užtikrindami, kad turinys būtų prieinamas šeimos nariams, kalbantiems skirtingomis kalbomis. Medijos entuziastai naudoja ją nuolatinei subtitrų kokybei palaikyti, automatiškai atnaujindami į geresnes versijas, kai jos tampa prieinamos. Plex ir Jellyfin administratoriai ja naudojasi, kad užtikrintų visapusišką subtitrų aprėptį visoje savo bibliotekoje be rankinio įsikišimo. Klausos negalią turintys vartotojai naudojasi jos palaikymu SDH (subtitrai kurtiesiems ir neprigirdintiesiems), kad užtikrintų prieinamumą.
Pagrindinės funkcijos
- Sklandi integracija su Sonarr ir Radarr automatiniam subtitrų valdymui
- Palaikymas daugiau nei 20 subtitrų teikėjų (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi ir kt.)
- Daugiakalbių subtitrų palaikymas su lanksčiais kalbos profiliais
- Automatinis subtitrų kokybės atnaujinimas, kai atsiranda geresnių versijų
- Subtitrų sinchronizavimo įrankiai laiko problemoms spręsti
- Subtitrų palaikymas klausos negalią turintiems (SDH/CC)
- Rankinė subtitrų paieškos ir atsisiuntimo sąsaja
- Subtitrų teikėjų statistika ir juodasis sąrašas
- Anti-Captcha ir Anti-Captcha kreditų palaikymas teikėjams, reikalaujantiems CAPTCHA
- Įterptųjų subtitrų ištraukimas iš vaizdo failų
- Subtitrų formato konvertavimas (srt, ass, ssa, sub ir kt.)
- Automatinis failų pervadinimas, kad atitiktų medijos pavadinimų konvencijas
- Serialų ir filmų specifiniai subtitrų nustatymai
- Istorijos stebėjimas ir subtitrų statistika
- Pranešimų palaikymas apie subtitrų atsisiuntimus
Kodėl verta diegti Bazarr Hostinger VPS
Bazarr diegimas Hostinger VPS suteikia dedikuotus resursus nuolatiniam subtitrų stebėjimui ir automatiniam atsisiuntimui, neapkraunant tavo vietinio tinklo. VPS aplinka užtikrina, kad Bazarr veiktų 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, su nuolatiniu prieinamumu, automatiškai gaudama subtitrus naujai medijai, kai tik ji pridedama prie tavo Sonarr ar Radarr bibliotekų. Tu gauni naudos iš įmonės lygio tinklo ryšio, skirto vienu metu pasiekti kelis subtitrų teikėjus, patikimo veikimo laiko, užtikrinančio, kad subtitrai visada būtų prieinami, kai pridedama medija, ir centralizuoto valdymo kartu su kitomis tavo „arr“ programomis. Hostinger infrastruktūra siūlo pakankamai resursų intensyviai subtitrų paieškai tarp kelių teikėjų, o nuolatinė saugykla apsaugo tavo kruopščiai sukonfigūruotus kalbos profilius ir teikėjų nustatymus. Izoliuota aplinka užtikrina didesnį patikimumą ilgalaikėms subtitrų paieškoms, palyginti su namų tinklais su dinaminiais IP adresais, kuriuos gali blokuoti subtitrų teikėjai.
