Bazarr é um companheiro completo de gerenciamento de legendas para Sonarr e Radarr que automatiza todo o fluxo de trabalho de legendas. Ao se integrar diretamente com sua pilha de automação de mídia, o Bazarr monitora sua biblioteca em busca de novos conteúdos e automaticamente pesquisa, baixa e organiza legendas nos seus idiomas preferidos. Com suporte para dezenas de provedores de legendas e recursos avançados como atualizações automáticas de qualidade e sincronização de legendas, o Bazarr se tornou um componente essencial de configurações completas de automação de mídia.

Casos de Uso Comuns

Usuários internacionais implementam o Bazarr para baixar legendas automaticamente em vários idiomas para suas bibliotecas de mídia, garantindo que o conteúdo seja acessível a membros da família que falam idiomas diferentes. Entusiastas de mídia o usam para manter a qualidade consistente das legendas, atualizando automaticamente para versões melhores quando elas ficam disponíveis. Administradores de Plex e Jellyfin o utilizam para fornecer cobertura abrangente de legendas em toda a sua biblioteca sem intervenção manual. Usuários com deficiência auditiva utilizam seu suporte para SDH (Legendas para Surdos e Deficientes Auditivos) para garantir a acessibilidade.

Principais Recursos

Integração perfeita com Sonarr e Radarr para gerenciamento automático de legendas

Suporte para mais de 20 provedores de legendas (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi e outros)

Suporte a legendas em vários idiomas com perfis de idioma flexíveis

Atualizações automáticas de qualidade de legendas quando versões melhores ficam disponíveis

Ferramentas de sincronização de legendas para corrigir problemas de tempo

Suporte a legendas para deficientes auditivos (SDH/CC)

Interface manual de pesquisa e download de legendas

Estatísticas de provedores de legendas e lista negra

Suporte a Anti-Captcha e Créditos Anti-Captcha para provedores que exigem CAPTCHA

Extração de legendas incorporadas de arquivos de vídeo

Conversão de formato de legenda (srt, ass, ssa, sub e outros)

Renomeação automática de arquivos para corresponder às convenções de nomenclatura de mídia

Preferências de legendas específicas para séries e filmes

Rastreamento de histórico e estatísticas de legendas

Suporte a notificações para downloads de legendas

Por que implementar o Bazarr no Servidor VPS da Hostinger

Implementar o Bazarr no Servidor VPS da Hostinger fornece recursos dedicados para monitoramento contínuo de legendas e downloads automáticos sem sobrecarregar sua rede local. O ambiente VPS garante que o Bazarr funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, com disponibilidade consistente, buscando legendas automaticamente para novas mídias assim que são adicionadas às suas bibliotecas Sonarr ou Radarr. Você se beneficia de conectividade de rede de nível empresarial para acessar vários provedores de legendas simultaneamente, uptime confiável garantindo que as legendas estejam sempre disponíveis quando a mídia é adicionada, e gerenciamento centralizado junto com seus outros aplicativos arr. A infraestrutura da Hostinger oferece recursos suficientes para lidar com a pesquisa intensiva de legendas em vários provedores, enquanto o armazenamento persistente protege seus perfis de idioma e configurações de provedor cuidadosamente configurados. O ambiente isolado oferece melhor confiabilidade para pesquisas de legendas de longa duração em comparação com redes domésticas com endereços IP dinâmicos que podem ser bloqueados por provedores de legendas.