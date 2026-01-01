Bazarr est un compagnon complet de gestion de sous-titres pour Sonarr et Radarr qui automatise l'ensemble du flux de travail des sous-titres. En s'intégrant directement à votre pile d'automatisation multimédia, Bazarr surveille votre bibliothèque pour le nouveau contenu et recherche, télécharge et organise automatiquement les sous-titres dans vos langues préférées. Avec la prise en charge de dizaines de fournisseurs de sous-titres et des fonctionnalités avancées comme les mises à niveau automatiques de qualité et la synchronisation des sous-titres, Bazarr est devenu un composant essentiel des configurations complètes d'automatisation multimédia.

Cas d'utilisation courants

Les utilisateurs internationaux déploient Bazarr pour télécharger automatiquement des sous-titres en plusieurs langues pour leurs bibliothèques multimédias, garantissant que le contenu est accessible aux membres de la famille qui parlent différentes langues. Les passionnés de médias l'utilisent pour maintenir une qualité de sous-titres constante en passant automatiquement à de meilleures versions lorsqu'elles sont disponibles. Les administrateurs Plex et Jellyfin l'exploitent pour offrir une couverture complète des sous-titres sur l'ensemble de leur bibliothèque sans intervention manuelle. Les utilisateurs malentendants utilisent sa prise en charge des SDH (sous-titres pour sourds et malentendants) pour garantir l'accessibilité.

Fonctionnalités clés

Intégration transparente avec Sonarr et Radarr pour la gestion automatique des sous-titres

Prise en charge de plus de 20 fournisseurs de sous-titres (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi, et plus encore)

Prise en charge des sous-titres multilingues avec des profils linguistiques flexibles

Mises à niveau automatiques de la qualité des sous-titres lorsque de meilleures versions sont disponibles

Outils de synchronisation des sous-titres pour corriger les problèmes de timing

Prise en charge des sous-titres pour malentendants (SDH/CC)

Interface de recherche et de téléchargement manuel de sous-titres

Statistiques des fournisseurs de sous-titres et mise sur liste noire

Prise en charge d'Anti-Captcha et des crédits Anti-Captcha pour les fournisseurs nécessitant un CAPTCHA

Extraction de sous-titres intégrés à partir de fichiers vidéo

Conversion de format de sous-titres (srt, ass, ssa, sub, et plus encore)

Renommage automatique des fichiers pour correspondre aux conventions de nommage des médias

Préférences de sous-titres spécifiques aux séries et aux films

Suivi de l'historique et statistiques des sous-titres

Prise en charge des notifications pour les téléchargements de sous-titres

Pourquoi déployer Bazarr sur un VPS Hostinger

Le déploiement de Bazarr sur un VPS Hostinger fournit des ressources dédiées pour la surveillance continue des sous-titres et les téléchargements automatiques sans surcharger votre réseau local. L'environnement VPS garantit que Bazarr fonctionne 24h/24 et 7j/7 avec une disponibilité constante, récupérant automatiquement les sous-titres pour les nouveaux médias dès qu'ils sont ajoutés à vos bibliothèques Sonarr ou Radarr. Vous bénéficiez d'une connectivité réseau de niveau entreprise pour accéder simultanément à plusieurs fournisseurs de sous-titres, d'une disponibilité fiable garantissant que les sous-titres sont toujours disponibles lorsque des médias sont ajoutés, et d'une gestion centralisée aux côtés de vos autres applications arr. L'infrastructure de Hostinger offre des ressources suffisantes pour gérer la recherche intensive de sous-titres auprès de plusieurs fournisseurs, tandis que le stockage persistant protège vos profils linguistiques et vos paramètres de fournisseur soigneusement configurés. L'environnement isolé offre une meilleure fiabilité pour les recherches de sous-titres de longue durée par rapport aux réseaux domestiques avec des adresses IP dynamiques qui peuvent être bloquées par les fournisseurs de sous-titres.