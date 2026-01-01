Bazarr היא לוויה מקיפה לניהול כתוביות עבור Sonarr ו-Radarr, הממכנת את כל זרימת העבודה של הכתוביות. על ידי שילוב ישיר עם ערימת אוטומציית המדיה שלכם, Bazarr מנטר את הספרייה שלכם לתוכן חדש ומחפש, מוריד ומארגן כתוביות באופן אוטומטי בשפות המועדפות עליכם. עם תמיכה בעשרות ספקי כתוביות ותכונות מתקדמות כמו שדרוגי איכות אוטומטיים וסנכרון כתוביות, Bazarr הפך למרכיב חיוני בהגדרות אוטומציית מדיה מלאות.

מקרי שימוש נפוצים

משתמשים בינלאומיים פורסים את Bazarr כדי להוריד כתוביות באופן אוטומטי במספר שפות עבור ספריות המדיה שלהם, מה שמבטיח שהתוכן נגיש לבני משפחה הדוברים שפות שונות. חובבי מדיה משתמשים בו כדי לשמור על איכות כתוביות עקבית על ידי שדרוג אוטומטי לגרסאות טובות יותר כשהן הופכות זמינות. מנהלי Plex ו-Jellyfin ממנפים אותו כדי לספק כיסוי כתוביות מקיף בכל הספרייה שלהם ללא התערבות ידנית. משתמשים לקויי שמיעה מנצלים את התמיכה שלו ב-SDH (כתוביות לחירשים וכבדי שמיעה) כדי להבטיח נגישות.

תכונות עיקריות

אינטגרציה חלקה עם Sonarr ו-Radarr לניהול כתוביות אוטומטי

תמיכה ב-20+ ספקי כתוביות (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi, ועוד)

תמיכה בכתוביות מרובות שפות עם פרופילי שפה גמישים

שדרוגי איכות כתוביות אוטומטיים כאשר גרסאות טובות יותר הופכות זמינות

כלי סנכרון כתוביות לתיקון בעיות תזמון

תמיכה בכתוביות לכבדי שמיעה (SDH/CC)

ממשק חיפוש והורדת כתוביות ידני

סטטיסטיקות ספקי כתוביות ורשימה שחורה

תמיכה ב-Anti-Captcha וב-Anti-Captcha Credits עבור ספקים הדורשים CAPTCHA

חילוץ כתוביות מוטבעות מקובצי וידאו

המרת פורמט כתוביות (srt, ass, ssa, sub, ועוד)

שינוי שם קובץ אוטומטי כדי להתאים למוסכמות שמות מדיה

העדפות כתוביות ספציפיות לסדרות וסרטים

מעקב היסטוריה וסטטיסטיקות כתוביות

תמיכה בהתראות להורדות כתוביות

למה לפרוס את Bazarr ב-Hostinger VPS

פריסת Bazarr ב-Hostinger VPS מספקת משאבים ייעודיים לניטור כתוביות רציף והורדות אוטומטיות מבלי להכביד על הרשת המקומית שלכם. סביבת ה-VPS מבטיחה ש-Bazarr יפעל 24/7 עם זמינות עקבית, מאחזר כתוביות באופן אוטומטי עבור מדיה חדשה ברגע שהיא מתווספת לספריות Sonarr או Radarr שלכם. אתם נהנים מקישוריות רשת ברמה ארגונית לגישה למספר ספקי כתוביות בו-זמנית, זמן פעולה אמין המבטיח שכתוביות תמיד זמינות כאשר מדיה מתווספת, וניהול מרכזי לצד יישומי ה-arr האחרים שלכם. התשתית של Hostinger מציעה משאבים מספקים לטיפול בחיפוש כתוביות אינטנסיבי על פני מספר ספקים, בעוד שאחסון קבוע מגן על פרופילי השפה והגדרות הספק שהוגדרו בקפידה. הסביבה המבודדת מספקת אמינות טובה יותר לחיפושי כתוביות ארוכי טווח בהשוואה לרשתות ביתיות עם כתובות IP דינמיות שעלולות להיחסם על ידי ספקי כתוביות.