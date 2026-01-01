Bazarr este un companion complet pentru gestionarea subtitrărilor pentru Sonarr și Radarr, care automatizează întregul flux de lucru al subtitrărilor. Integrându-se direct cu stiva ta de automatizare media, Bazarr monitorizează biblioteca ta pentru conținut nou și caută, descarcă și organizează automat subtitrările în limbile tale preferate. Cu suport pentru zeci de furnizori de subtitrări și funcții avansate precum actualizări automate de calitate și sincronizarea subtitrărilor, Bazarr a devenit o componentă esențială a configurațiilor complete de automatizare media.

Cazuri de utilizare frecvente

Utilizatorii internaționali implementează Bazarr pentru a descărca automat subtitrări în mai multe limbi pentru bibliotecile lor media, asigurând că conținutul este accesibil membrilor familiei care vorbesc limbi diferite. Pasionații de media îl folosesc pentru a menține o calitate constantă a subtitrărilor prin actualizarea automată la versiuni mai bune atunci când acestea devin disponibile. Administratorii Plex și Jellyfin îl utilizează pentru a oferi o acoperire completă a subtitrărilor în întreaga lor bibliotecă fără intervenție manuală. Utilizatorii cu deficiențe de auz folosesc suportul său pentru SDH (Subtitrări pentru Surzi și Persoane cu Deficiențe de Auz) pentru a asigura accesibilitatea.

Funcții cheie

Integrare perfectă cu Sonarr și Radarr pentru gestionarea automată a subtitrărilor

Suport pentru peste 20 de furnizori de subtitrări (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi și alții)

Suport pentru subtitrări în mai multe limbi cu profile lingvistice flexibile

Actualizări automate de calitate a subtitrărilor atunci când devin disponibile versiuni mai bune

Instrumente de sincronizare a subtitrărilor pentru remedierea problemelor de sincronizare

Suport pentru subtitrări pentru persoanele cu deficiențe de auz (SDH/CC)

Interfață manuală de căutare și descărcare a subtitrărilor

Statistici ale furnizorilor de subtitrări și listă neagră

Suport Anti-Captcha și credite Anti-Captcha pentru furnizorii care necesită CAPTCHA

Extracția subtitrărilor încorporate din fișierele video

Conversia formatului subtitrărilor (srt, ass, ssa, sub și altele)

Redenumirea automată a fișierelor pentru a se potrivi cu convențiile de denumire media

Preferințe de subtitrare specifice pentru seriale și filme

Urmărirea istoricului și statistici ale subtitrărilor

Suport pentru notificări pentru descărcările de subtitrări

De ce să implementezi Bazarr pe Hostinger VPS

Implementarea Bazarr pe Hostinger VPS îți oferă resurse dedicate pentru monitorizarea continuă a subtitrărilor și descărcări automate fără a-ți supraîncărca rețeaua locală. Mediul VPS asigură că Bazarr rulează 24/7 cu disponibilitate constantă, preluând automat subtitrări pentru conținut media nou imediat ce este adăugat în bibliotecile tale Sonarr sau Radarr. Beneficiezi de conectivitate de rețea de nivel enterprise pentru a accesa simultan mai mulți furnizori de subtitrări, uptime fiabil, asigurând că subtitrările sunt întotdeauna disponibile atunci când este adăugat conținut media, și gestionare centralizată alături de celelalte aplicații arr ale tale. Infrastructura Hostinger oferă resurse suficiente pentru a gestiona căutările intensive de subtitrări la nivelul mai multor furnizori, în timp ce stocarea persistentă îți protejează profilele lingvistice și setările furnizorilor configurate cu atenție. Mediul izolat oferă o fiabilitate mai bună pentru căutările de subtitrări de lungă durată, comparativ cu rețelele de acasă cu adrese IP dinamice care pot fi blocate de furnizorii de subtitrări.