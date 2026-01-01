Bazarr는 Sonarr 및 Radarr를 위한 포괄적인 자막 관리 동반자이며, 전체 자막 워크플로우를 자동화합니다. 미디어 자동화 스택과 직접 통합하여 Bazarr는 라이브러리의 새 콘텐츠를 모니터링하고, 선호하는 언어로 자막을 자동으로 검색, 다운로드 및 정리합니다. 수십 개의 자막 제공업체 지원과 자동 품질 업그레이드, 자막 동기화와 같은 고급 기능을 통해 Bazarr는 완벽한 미디어 자동화 설정의 필수 구성 요소가 되었습니다.

일반적인 사용 사례

전 세계 사용자는 Bazarr를 배포하여 미디어 라이브러리에 여러 언어의 자막을 자동으로 다운로드하고, 다른 언어를 사용하는 가족 구성원도 콘텐츠에 접근할 수 있도록 합니다. 미디어 애호가들은 더 나은 버전이 제공될 때 자동으로 업그레이드하여 일관된 자막 품질을 유지하는 데 사용합니다. Plex 및 Jellyfin 관리자는 수동 개입 없이 전체 라이브러리에 걸쳐 포괄적인 자막을 제공하기 위해 이를 활용합니다. 청각 장애가 있는 사용자는 접근성을 보장하기 위해 SDH(청각 장애인을 위한 자막) 지원을 활용합니다.

주요 기능

자동 자막 관리를 위한 Sonarr 및 Radarr와의 원활한 통합

20개 이상의 자막 제공업체 지원 (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi 등)

유연한 언어 프로필을 통한 다국어 자막 지원

더 나은 릴리스가 제공될 때 자동 자막 품질 업그레이드

타이밍 문제 해결을 위한 자막 동기화 도구

청각 장애인용 (SDH/CC) 자막 지원

수동 자막 검색 및 다운로드 인터페이스

자막 제공업체 통계 및 블랙리스트 기능

CAPTCHA를 요구하는 제공업체를 위한 Anti-Captcha 및 Anti-Captcha Credits 지원

비디오 파일에서 임베디드 자막 추출

자막 형식 변환 (srt, ass, ssa, sub 등)

미디어 이름 지정 규칙에 맞춰 파일 자동 이름 변경

시리즈 및 영화별 자막 환경설정

기록 추적 및 자막 통계

자막 다운로드 알림 지원

호스팅어 VPS에 Bazarr를 배포해야 하는 이유

호스팅어 VPS에 Bazarr를 배포하면 로컬 네트워크에 부담을 주지 않고 지속적인 자막 모니터링 및 자동 다운로드를 위한 전용 리소스를 제공합니다. VPS 환경은 Bazarr가 24시간 내내 일관된 가용성으로 실행되도록 보장하며, Sonarr 또는 Radarr 라이브러리에 새 미디어가 추가되는 즉시 자동으로 자막을 가져옵니다. 여러 자막 제공업체에 동시에 접근할 수 있는 엔터프라이즈급 네트워크 연결, 미디어가 추가될 때 자막이 항상 제공되도록 보장하는 안정적인 가동 시간, 그리고 다른 arr 애플리케이션과 함께 중앙 집중식 관리의 이점을 누릴 수 있습니다. 호스팅어의 인프라는 여러 제공업체에 걸친 집중적인 자막 검색을 처리하기에 충분한 리소스를 제공하며, 영구 스토리지는 신중하게 구성된 언어 프로필 및 제공업체 설정을 보호합니다. 격리된 환경은 자막 제공업체에 의해 차단될 수 있는 동적 IP 주소를 가진 홈 네트워크에 비해 장시간 자막 검색에 더 나은 안정성을 제공합니다.