Bazarr
Sonarr 및 Radarr용 자동 자막 관리 및 다운로드 도우미
배포할 VPS 플랜을 선택하세요Bazarr
2 년간 ₩14,709/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
Bazarr 소개
Bazarr는 Sonarr 및 Radarr를 위한 포괄적인 자막 관리 동반자이며, 전체 자막 워크플로우를 자동화합니다. 미디어 자동화 스택과 직접 통합하여 Bazarr는 라이브러리의 새 콘텐츠를 모니터링하고, 선호하는 언어로 자막을 자동으로 검색, 다운로드 및 정리합니다. 수십 개의 자막 제공업체 지원과 자동 품질 업그레이드, 자막 동기화와 같은 고급 기능을 통해 Bazarr는 완벽한 미디어 자동화 설정의 필수 구성 요소가 되었습니다.
일반적인 사용 사례
전 세계 사용자는 Bazarr를 배포하여 미디어 라이브러리에 여러 언어의 자막을 자동으로 다운로드하고, 다른 언어를 사용하는 가족 구성원도 콘텐츠에 접근할 수 있도록 합니다. 미디어 애호가들은 더 나은 버전이 제공될 때 자동으로 업그레이드하여 일관된 자막 품질을 유지하는 데 사용합니다. Plex 및 Jellyfin 관리자는 수동 개입 없이 전체 라이브러리에 걸쳐 포괄적인 자막을 제공하기 위해 이를 활용합니다. 청각 장애가 있는 사용자는 접근성을 보장하기 위해 SDH(청각 장애인을 위한 자막) 지원을 활용합니다.
주요 기능
- 자동 자막 관리를 위한 Sonarr 및 Radarr와의 원활한 통합
- 20개 이상의 자막 제공업체 지원 (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi 등)
- 유연한 언어 프로필을 통한 다국어 자막 지원
- 더 나은 릴리스가 제공될 때 자동 자막 품질 업그레이드
- 타이밍 문제 해결을 위한 자막 동기화 도구
- 청각 장애인용 (SDH/CC) 자막 지원
- 수동 자막 검색 및 다운로드 인터페이스
- 자막 제공업체 통계 및 블랙리스트 기능
- CAPTCHA를 요구하는 제공업체를 위한 Anti-Captcha 및 Anti-Captcha Credits 지원
- 비디오 파일에서 임베디드 자막 추출
- 자막 형식 변환 (srt, ass, ssa, sub 등)
- 미디어 이름 지정 규칙에 맞춰 파일 자동 이름 변경
- 시리즈 및 영화별 자막 환경설정
- 기록 추적 및 자막 통계
- 자막 다운로드 알림 지원
호스팅어 VPS에 Bazarr를 배포해야 하는 이유
호스팅어 VPS에 Bazarr를 배포하면 로컬 네트워크에 부담을 주지 않고 지속적인 자막 모니터링 및 자동 다운로드를 위한 전용 리소스를 제공합니다. VPS 환경은 Bazarr가 24시간 내내 일관된 가용성으로 실행되도록 보장하며, Sonarr 또는 Radarr 라이브러리에 새 미디어가 추가되는 즉시 자동으로 자막을 가져옵니다. 여러 자막 제공업체에 동시에 접근할 수 있는 엔터프라이즈급 네트워크 연결, 미디어가 추가될 때 자막이 항상 제공되도록 보장하는 안정적인 가동 시간, 그리고 다른 arr 애플리케이션과 함께 중앙 집중식 관리의 이점을 누릴 수 있습니다. 호스팅어의 인프라는 여러 제공업체에 걸친 집중적인 자막 검색을 처리하기에 충분한 리소스를 제공하며, 영구 스토리지는 신중하게 구성된 언어 프로필 및 제공업체 설정을 보호합니다. 격리된 환경은 자막 제공업체에 의해 차단될 수 있는 동적 IP 주소를 가진 홈 네트워크에 비해 장시간 자막 검색에 더 나은 안정성을 제공합니다.
배포할 VPS 플랜을 선택하세요Bazarr
2 년간 ₩14,709/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.