Bazarr Sonarr और Radarr के लिए एक व्यापक सबटाइटल प्रबंधन साथी है जो पूरे सबटाइटल वर्कफ़्लो को स्वचालित करता है। आपके मीडिया ऑटोमेशन स्टैक के साथ सीधे एकीकृत होकर, Bazarr नई सामग्री के लिए आपकी लाइब्रेरी की निगरानी करता है और स्वचालित रूप से आपकी पसंदीदा भाषाओं में सबटाइटल खोजता है, डाउनलोड करता है और व्यवस्थित करता है। दर्जनों सबटाइटल प्रोवाइडर के समर्थन और स्वचालित गुणवत्ता अपग्रेड और सबटाइटल सिंक्रोनाइज़ेशन जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ, Bazarr पूर्ण मीडिया ऑटोमेशन सेटअप का एक आवश्यक घटक बन गया है।

सामान्य उपयोग के मामले

अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता अपनी मीडिया लाइब्रेरी के लिए कई भाषाओं में सबटाइटल स्वचालित रूप से डाउनलोड करने के लिए Bazarr डिप्लॉय करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सामग्री उन परिवार के सदस्यों के लिए सुलभ है जो अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। मीडिया उत्साही इसका उपयोग बेहतर संस्करण उपलब्ध होने पर स्वचालित रूप से अपग्रेड करके लगातार सबटाइटल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए करते हैं। Plex और Jellyfin एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना अपनी पूरी लाइब्रेरी में व्यापक सबटाइटल कवरेज प्रदान करने के लिए इसका लाभ उठाते हैं। श्रवण-बाधित उपयोगकर्ता पहुँच सुनिश्चित करने के लिए SDH (Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing) के लिए इसके समर्थन का उपयोग करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

स्वचालित सबटाइटल प्रबंधन के लिए Sonarr और Radarr के साथ सहज एकीकरण

20+ सबटाइटल प्रोवाइडर (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi, और अन्य) के लिए समर्थन

लचीली भाषा प्रोफाइल के साथ बहु-भाषा सबटाइटल समर्थन

बेहतर रिलीज़ उपलब्ध होने पर स्वचालित सबटाइटल गुणवत्ता अपग्रेड

समय संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए सबटाइटल सिंक्रोनाइज़ेशन उपकरण

श्रवण-बाधित (SDH/CC) सबटाइटल समर्थन

मैन्युअल सबटाइटल खोज और डाउनलोड इंटरफ़ेस

सबटाइटल प्रोवाइडर के आँकड़े और ब्लैकलिस्टिंग

CAPTCHA की आवश्यकता वाले प्रोवाइडर के लिए एंटी-कैप्चा और एंटी-कैप्चा क्रेडिट समर्थन

वीडियो फ़ाइलों से एम्बेडेड सबटाइटल निकालना

सबटाइटल फॉर्मेट रूपांतरण (srt, ass, ssa, sub, और अन्य)

मीडिया नामकरण परंपराओं से मेल खाने के लिए स्वचालित फ़ाइल का नाम बदलना

सीरीज़ और मूवी-विशिष्ट सबटाइटल प्राथमिकताएँ

इतिहास ट्रैकिंग और सबटाइटल आँकड़े

सबटाइटल डाउनलोड के लिए नोटिफिकेशन समर्थन

Hostinger VPS पर Bazarr क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर Bazarr डिप्लॉय करने से निरंतर सबटाइटल निगरानी और स्वचालित डाउनलोड के लिए समर्पित संसाधन मिलते हैं, जिससे आपके लोकल नेटवर्क पर बोझ नहीं पड़ता। VPS वातावरण यह सुनिश्चित करता है कि Bazarr लगातार उपलब्धता के साथ 24/7 चलता रहे, जैसे ही नया मीडिया आपकी Sonarr या Radarr लाइब्रेरी में जोड़ा जाता है, वह स्वचालित रूप से सबटाइटल प्राप्त करता है। आपको एक साथ कई सबटाइटल प्रोवाइडर तक पहुँचने के लिए एंटरप्राइज़-ग्रेड नेटवर्क कनेक्टिविटी, विश्वसनीय अपटाइम (यह सुनिश्चित करते हुए कि मीडिया जोड़े जाने पर सबटाइटल हमेशा उपलब्ध रहें), और आपके अन्य arr एप्लिकेशन के साथ केंद्रीकृत प्रबंधन का लाभ मिलता है। Hostinger का इंफ्रास्ट्रक्चर कई प्रोवाइडर में गहन सबटाइटल खोज को संभालने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करता है, जबकि स्थायी स्टोरेज आपकी सावधानीपूर्वक कॉन्फ़िगर की गई भाषा प्रोफाइल और प्रोवाइडर सेटिंग्स की सुरक्षा करता है। अलग-थलग वातावरण डायनामिक IP एड्रेस वाले होम नेटवर्क की तुलना में लंबे समय तक चलने वाली सबटाइटल खोजों के लिए बेहतर विश्वसनीयता प्रदान करता है, जिन्हें सबटाइटल प्रोवाइडर द्वारा ब्लॉक किया जा सकता है।