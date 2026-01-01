Bazarr 是 Sonarr 和 Radarr 的综合字幕管理伴侣，可自动化整个字幕工作流程。通过直接与您的媒体自动化堆栈集成，Bazarr 监控您的媒体库中的新内容，并自动搜索、下载和整理您偏好语言的字幕。凭借对数十个字幕提供商的支持以及自动质量升级和字幕同步等高级功能，Bazarr 已成为完整媒体自动化设置的重要组成部分。

常见用例

国际用户部署 Bazarr 以自动下载其媒体库中多种语言的字幕，确保不同语言的家庭成员都能访问内容。媒体爱好者使用它通过在有更好版本可用时自动升级来保持一致的字幕质量。Plex 和 Jellyfin 管理员利用它在整个媒体库中提供全面的字幕覆盖，无需手动干预。听障用户利用其对 SDH（听障人士字幕）的支持来确保可访问性。

主要功能

与 Sonarr 和 Radarr 无缝集成，实现自动字幕管理

支持 20 多个字幕提供商（OpenSubtitles、Subscene、Addic7ed、Podnapisi 等）

多语言字幕支持，具有灵活的语言配置文件

当有更好的版本可用时，自动升级字幕质量

用于修复时间问题的字幕同步工具

听障人士 (SDH/CC) 字幕支持

手动字幕搜索和下载界面

字幕提供商统计和黑名单

支持需要 CAPTCHA 的提供商的反验证码和反验证码积分

从视频文件中提取嵌入式字幕

字幕格式转换（srt、ass、ssa、sub 等）

自动文件重命名以匹配媒体命名约定

系列和电影特定的字幕偏好设置

历史记录跟踪和字幕统计

字幕下载通知支持

为何在 Hostinger VPS 上部署 Bazarr

在 Hostinger VPS 上部署 Bazarr 可为持续的字幕监控和自动下载提供专用资源，而不会给您的本地网络带来负担。VPS 环境确保 Bazarr 24/7 运行并保持一致的可用性，一旦新媒体添加到您的 Sonarr 或 Radarr 媒体库中，它就会自动获取字幕。您将受益于企业级网络连接，可同时访问多个字幕提供商；可靠的正常运行时间，确保在添加媒体时字幕始终可用；以及与其他 arr 应用程序一起的集中管理。Hostinger 的基础设施提供足够的资源来处理跨多个提供商的密集字幕搜索，而持久存储可保护您精心配置的语言配置文件和提供商设置。与具有动态 IP 地址的家庭网络（可能会被字幕提供商阻止）相比，隔离环境为长时间运行的字幕搜索提供了更好的可靠性。