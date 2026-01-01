Bazarr è un compagno completo per la gestione dei sottotitoli per Sonarr e Radarr che automatizza l'intero flusso di lavoro dei sottotitoli. Integrandosi direttamente con il tuo stack di automazione multimediale, Bazarr monitora la tua libreria per nuovi contenuti e cerca, scarica e organizza automaticamente i sottotitoli nelle tue lingue preferite. Con il supporto per decine di fornitori di sottotitoli e funzionalità avanzate come gli aggiornamenti automatici della qualità e la sincronizzazione dei sottotitoli, Bazarr è diventato un componente essenziale delle configurazioni complete di automazione multimediale.

Casi d'uso comuni

Gli utenti internazionali implementano Bazarr per scaricare automaticamente i sottotitoli in più lingue per le loro librerie multimediali, garantendo che i contenuti siano accessibili ai membri della famiglia che parlano lingue diverse. Gli appassionati di media lo usano per mantenere una qualità dei sottotitoli costante aggiornando automaticamente a versioni migliori quando disponibili. Gli amministratori di Plex e Jellyfin lo sfruttano per fornire una copertura completa dei sottotitoli su tutta la loro libreria senza intervento manuale. Gli utenti con problemi di udito utilizzano il suo supporto per gli SDH (Sottotitoli per Sordi e Ipoudenti) per garantire l'accessibilità.

Funzionalità chiave

Integrazione perfetta con Sonarr e Radarr per la gestione automatica dei sottotitoli

Supporto per oltre 20 fornitori di sottotitoli (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi e altri)

Supporto sottotitoli multilingue con profili linguistici flessibili

Aggiornamenti automatici della qualità dei sottotitoli quando sono disponibili versioni migliori

Strumenti di sincronizzazione dei sottotitoli per risolvere problemi di tempistica

Supporto per sottotitoli per non udenti (SDH/CC)

Interfaccia manuale di ricerca e download dei sottotitoli

Statistiche dei fornitori di sottotitoli e blacklisting

Supporto Anti-Captcha e Anti-Captcha Credits per i fornitori che richiedono CAPTCHA

Estrazione di sottotitoli incorporati da file video

Conversione del formato dei sottotitoli (srt, ass, ssa, sub e altri)

Rinominazione automatica dei file per corrispondere alle convenzioni di denominazione dei media

Preferenze dei sottotitoli specifiche per serie e film

Tracciamento della cronologia e statistiche dei sottotitoli

Supporto per le notifiche di download dei sottotitoli

Perché implementare Bazarr su Hostinger VPS

L'implementazione di Bazarr su Hostinger VPS fornisce risorse dedicate per il monitoraggio continuo dei sottotitoli e i download automatici senza gravare sulla tua rete locale. L'ambiente VPS garantisce che Bazarr funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con disponibilità costante, recuperando automaticamente i sottotitoli per i nuovi media non appena vengono aggiunti alle tue librerie Sonarr o Radarr. Benefici di una connettività di rete di livello enterprise per accedere a più fornitori di sottotitoli contemporaneamente, un uptime affidabile che garantisce che i sottotitoli siano sempre disponibili quando vengono aggiunti i media, e una gestione centralizzata insieme alle tue altre applicazioni arr. L'infrastruttura di Hostinger offre risorse sufficienti per gestire la ricerca intensiva di sottotitoli su più fornitori, mentre lo storage persistente protegge i tuoi profili linguistici e le impostazioni dei fornitori configurati con cura. L'ambiente isolato offre una maggiore affidabilità per le ricerche di sottotitoli a lungo termine rispetto alle reti domestiche con indirizzi IP dinamici che potrebbero essere bloccati dai fornitori di sottotitoli.