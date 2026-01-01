Bazarr is een uitgebreide ondertitelbeheerpartner voor Sonarr en Radarr die de gehele ondertitelworkflow automatiseert. Door direct te integreren met je media-automatiseringstack, bewaakt Bazarr je bibliotheek op nieuwe content en zoekt, downloadt en organiseert het automatisch ondertitels in je voorkeurstalen. Met ondersteuning voor tientallen ondertitelproviders en geavanceerde functies zoals automatische kwaliteitsupgrades en ondertitelsynchronisatie, is Bazarr een essentieel onderdeel geworden van complete media-automatiseringsopstellingen.

Veelvoorkomende gebruiksscenario's

Internationale gebruikers implementeren Bazarr om automatisch ondertitels in meerdere talen te downloaden voor hun mediabibliotheken, waardoor content toegankelijk is voor familieleden die verschillende talen spreken. Media-enthousiastelingen gebruiken het om een consistente ondertitelkwaliteit te behouden door automatisch te upgraden naar betere versies wanneer deze beschikbaar komen. Plex- en Jellyfin-beheerders maken er gebruik van om uitgebreide ondertiteldekking te bieden voor hun gehele bibliotheek zonder handmatige tussenkomst. Slechthorende gebruikers maken gebruik van de ondersteuning voor SDH (Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing) om toegankelijkheid te garanderen.

Belangrijkste functies

Naadloze integratie met Sonarr en Radarr voor automatisch ondertitelbeheer

Ondersteuning voor meer dan 20 ondertitelproviders (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi en meer)

Ondersteuning voor meertalige ondertitels met flexibele taalprofielen

Automatische kwaliteitsupgrades van ondertitels wanneer betere releases beschikbaar komen

Hulpmiddelen voor ondertitelsynchronisatie om timingproblemen op te lossen

Ondersteuning voor ondertitels voor slechthorenden (SDH/CC)

Handmatige zoek- en downloadinterface voor ondertitels

Statistieken en blacklisting van ondertitelproviders

Ondersteuning voor Anti-Captcha en Anti-Captcha Credits voor providers die CAPTCHA vereisen

Extractie van ingebedde ondertitels uit videobestanden

Conversie van ondertitelformaten (srt, ass, ssa, sub en meer)

Automatisch hernoemen van bestanden om te voldoen aan media-naamgevingsconventies

Serie- en filmspecifieke ondertitelvoorkeuren

Geschiedenis bijhouden en ondertitelstatistieken

Ondersteuning voor meldingen bij ondertiteldownloads

Waarom Bazarr implementeren op Hostinger VPS

Bazarr implementeren op Hostinger VPS biedt toegewezen middelen voor continue ondertitelbewaking en automatische downloads zonder je lokale netwerk te belasten. De VPS-omgeving zorgt ervoor dat Bazarr 24/7 draait met consistente beschikbaarheid, en automatisch ondertitels ophaalt voor nieuwe media zodra deze aan je Sonarr- of Radarr-bibliotheken worden toegevoegd. Je profiteert van netwerkconnectiviteit van enterprise-kwaliteit voor gelijktijdige toegang tot meerdere ondertitelproviders, betrouwbare uptime die ervoor zorgt dat ondertitels altijd beschikbaar zijn wanneer media wordt toegevoegd, en gecentraliseerd beheer naast je andere arr-applicaties. De infrastructuur van Hostinger biedt voldoende middelen om intensief zoeken naar ondertitels bij meerdere providers af te handelen, terwijl persistente opslag je zorgvuldig geconfigureerde taalprofielen en providerinstellingen beschermt. De geïsoleerde omgeving biedt betere betrouwbaarheid voor langdurige ondertitelzoekopdrachten vergeleken met thuisnetwerken met dynamische IP-adressen die mogelijk worden geblokkeerd door ondertitelproviders.