Bazarr là một công cụ quản lý phụ đề toàn diện cho Sonarr và Radarr, tự động hóa toàn bộ quy trình làm việc phụ đề. Bằng cách tích hợp trực tiếp với hệ thống tự động hóa phương tiện của bạn, Bazarr giám sát thư viện của bạn để tìm nội dung mới và tự động tìm kiếm, tải xuống và sắp xếp phụ đề theo ngôn ngữ ưu tiên của bạn. Với sự hỗ trợ cho hàng chục nhà cung cấp phụ đề và các tính năng nâng cao như nâng cấp chất lượng tự động và đồng bộ hóa phụ đề, Bazarr đã trở thành một thành phần thiết yếu của các thiết lập tự động hóa phương tiện hoàn chỉnh.

Các Trường Hợp Sử Dụng Phổ Biến

Người dùng quốc tế triển khai Bazarr để tự động tải xuống phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ cho thư viện phương tiện của họ, đảm bảo nội dung có thể truy cập được cho các thành viên gia đình nói các ngôn ngữ khác nhau. Những người đam mê phương tiện sử dụng nó để duy trì chất lượng phụ đề nhất quán bằng cách tự động nâng cấp lên các phiên bản tốt hơn khi chúng có sẵn. Quản trị viên Plex và Jellyfin tận dụng nó để cung cấp phạm vi phụ đề toàn diện trên toàn bộ thư viện của họ mà không cần can thiệp thủ công. Người dùng khiếm thính sử dụng tính năng hỗ trợ SDH (Phụ đề cho người khiếm thính và khó nghe) của nó để đảm bảo khả năng tiếp cận.

Các Tính Năng Chính

Tích hợp liền mạch với Sonarr và Radarr để quản lý phụ đề tự động

Hỗ trợ hơn 20 nhà cung cấp phụ đề (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi, và nhiều hơn nữa)

Hỗ trợ phụ đề đa ngôn ngữ với các cấu hình ngôn ngữ linh hoạt

Tự động nâng cấp chất lượng phụ đề khi có các bản phát hành tốt hơn

Công cụ đồng bộ hóa phụ đề để khắc phục các vấn đề về thời gian

Hỗ trợ phụ đề cho người khiếm thính (SDH/CC)

Giao diện tìm kiếm và tải xuống phụ đề thủ công

Thống kê nhà cung cấp phụ đề và danh sách đen

Hỗ trợ Anti-Captcha và Anti-Captcha Credits cho các nhà cung cấp yêu cầu CAPTCHA

Trích xuất phụ đề nhúng từ các tệp video

Chuyển đổi định dạng phụ đề (srt, ass, ssa, sub, và nhiều hơn nữa)

Tự động đổi tên tệp để phù hợp với quy ước đặt tên phương tiện

Tùy chọn phụ đề cụ thể cho phim bộ và phim lẻ

Theo dõi lịch sử và thống kê phụ đề

Hỗ trợ thông báo cho việc tải xuống phụ đề

Tại sao nên triển khai Bazarr trên Hostinger VPS

Triển khai Bazarr trên Hostinger VPS cung cấp tài nguyên chuyên dụng để giám sát phụ đề liên tục và tải xuống tự động mà không làm quá tải mạng cục bộ của bạn. Môi trường VPS đảm bảo Bazarr chạy 24/7 với tính khả dụng nhất quán, tự động tìm nạp phụ đề cho phương tiện mới ngay khi nó được thêm vào thư viện Sonarr hoặc Radarr của bạn. Bạn được hưởng lợi từ kết nối mạng cấp doanh nghiệp để truy cập nhiều nhà cung cấp phụ đề cùng lúc, thời gian hoạt động đáng tin cậy đảm bảo phụ đề luôn có sẵn khi phương tiện được thêm vào, và quản lý tập trung cùng với các ứng dụng arr khác của bạn. Cơ sở hạ tầng của Hostinger cung cấp đủ tài nguyên để xử lý việc tìm kiếm phụ đề chuyên sâu trên nhiều nhà cung cấp, trong khi bộ nhớ liên tục bảo vệ các cấu hình ngôn ngữ và cài đặt nhà cung cấp đã được cấu hình cẩn thận của bạn. Môi trường biệt lập cung cấp độ tin cậy tốt hơn cho các tìm kiếm phụ đề chạy dài so với mạng gia đình có địa chỉ IP động có thể bị các nhà cung cấp phụ đề chặn.