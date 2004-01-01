Bazarrは、SonarrとRadarr向けの包括的な字幕管理コンパニオンであり、字幕ワークフロー全体を自動化します。メディア自動化スタックと直接統合することで、Bazarrはライブラリ内の新しいコンテンツを監視し、好みの言語で字幕を自動的に検索、ダウンロード、整理します。数十の字幕プロバイダーと、自動品質アップグレードや字幕同期などの高度な機能をサポートしており、Bazarrは完全なメディア自動化設定に不可欠なコンポーネントとなっています。

一般的なユースケース

国際的なユーザーは、Bazarrを導入してメディアライブラリの字幕を複数の言語で自動的にダウンロードし、異なる言語を話す家族がコンテンツにアクセスできるようにしています。メディア愛好家は、より良いバージョンが利用可能になったときに自動的にアップグレードすることで、一貫した字幕品質を維持するために使用しています。PlexおよびJellyfinの管理者は、手動での介入なしにライブラリ全体で包括的な字幕カバレッジを提供するために活用しています。聴覚障害のあるユーザーは、SDH（聴覚障害者向け字幕）のサポートを利用して、アクセシビリティを確保しています。

主な機能

SonarrおよびRadarrとのシームレスな統合による自動字幕管理

20以上の字幕プロバイダー（OpenSubtitles、Subscene、Addic7ed、Podnapisiなど）のサポート

柔軟な言語プロファイルによる多言語字幕サポート

より良いリリースが利用可能になった際の自動字幕品質アップグレード

タイミングの問題を修正するための字幕同期ツール

聴覚障害者向け（SDH/CC）字幕サポート

手動字幕検索およびダウンロードインターフェース

字幕プロバイダーの統計とブラックリスト機能

CAPTCHAを必要とするプロバイダー向けのAnti-CaptchaおよびAnti-Captcha Creditsサポート

ビデオファイルからの埋め込み字幕抽出

字幕フォーマット変換（srt、ass、ssa、subなど）

メディア命名規則に一致する自動ファイル名変更

シリーズおよび映画ごとの字幕設定

履歴追跡と字幕統計

字幕ダウンロードの通知サポート

Hostinger VPSにBazarrをデプロイする理由

Hostinger VPSにBazarrをデプロイすると、ローカルネットワークに負担をかけることなく、継続的な字幕監視と自動ダウンロードのための専用リソースが提供されます。VPS環境は、Bazarrが24時間365日安定して稼働することを保証し、SonarrまたはRadarrライブラリに新しいメディアが追加されるとすぐに、その字幕を自動的に取得します。複数の字幕プロバイダーに同時にアクセスするためのエンタープライズグレードのネットワーク接続、メディアが追加されたときに字幕が常に利用可能であることを保証する信頼性の高い稼働時間、および他のarrアプリケーションと並行した一元管理の恩恵を受けることができます。Hostingerのインフラストラクチャは、複数のプロバイダーにわたる集中的な字幕検索を処理するのに十分なリソースを提供し、永続ストレージは慎重に設定された言語プロファイルとプロバイダー設定を保護します。分離された環境は、字幕プロバイダーによってブロックされる可能性のある動的IPアドレスを持つホームネットワークと比較して、長時間の字幕検索においてより優れた信頼性を提供します。