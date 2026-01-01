Bazarr adalah pendamping manajemen subtitle komprehensif untuk Sonarr dan Radarr yang mengotomatiskan seluruh alur kerja subtitle. Dengan berintegrasi langsung dengan tumpukan otomatisasi media Anda, Bazarr memantau pustaka Anda untuk konten baru dan secara otomatis mencari, mengunduh, serta mengatur subtitle dalam bahasa pilihan Anda. Dengan dukungan untuk puluhan penyedia subtitle dan fitur canggih seperti peningkatan kualitas otomatis dan sinkronisasi subtitle, Bazarr telah menjadi komponen penting dari pengaturan otomatisasi media yang lengkap.

Kasus Penggunaan Umum

Pengguna internasional menerapkan Bazarr untuk secara otomatis mengunduh subtitle dalam berbagai bahasa untuk pustaka media mereka, memastikan konten dapat diakses oleh anggota keluarga yang berbicara bahasa berbeda. Penggemar media menggunakannya untuk menjaga kualitas subtitle yang konsisten dengan secara otomatis meningkatkan ke versi yang lebih baik saat tersedia. Administrator Plex dan Jellyfin memanfaatkannya untuk menyediakan cakupan subtitle komprehensif di seluruh pustaka mereka tanpa intervensi manual. Pengguna tunarungu memanfaatkan dukungannya untuk SDH (Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing) untuk memastikan aksesibilitas.

Fitur Utama

Integrasi tanpa batas dengan Sonarr dan Radarr untuk manajemen subtitle otomatis

Dukungan untuk 20+ penyedia subtitle (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi, dan lainnya)

Dukungan subtitle multi-bahasa dengan profil bahasa yang fleksibel

Peningkatan kualitas subtitle otomatis saat rilis yang lebih baik tersedia

Alat sinkronisasi subtitle untuk memperbaiki masalah waktu

Dukungan subtitle untuk tunarungu (SDH/CC)

Antarmuka pencarian dan pengunduhan subtitle manual

Statistik penyedia subtitle dan daftar hitam

Dukungan Anti-Captcha dan Anti-Captcha Credits untuk penyedia yang memerlukan CAPTCHA

Ekstraksi subtitle tersemat dari file video

Konversi format subtitle (srt, ass, ssa, sub, dan lainnya)

Penggantian nama file otomatis agar sesuai dengan konvensi penamaan media

Preferensi subtitle khusus serial dan film

Pelacakan riwayat dan statistik subtitle

Dukungan notifikasi untuk pengunduhan subtitle

Mengapa menerapkan Bazarr di Hostinger VPS

Menerapkan Bazarr di Hostinger VPS menyediakan sumber daya khusus untuk pemantauan subtitle berkelanjutan dan pengunduhan otomatis tanpa membebani jaringan lokal Anda. Lingkungan VPS memastikan Bazarr berjalan 24/7 dengan ketersediaan yang konsisten, secara otomatis mengambil subtitle untuk media baru segera setelah ditambahkan ke pustaka Sonarr atau Radarr Anda. Anda mendapatkan manfaat dari konektivitas jaringan kelas enterprise untuk mengakses beberapa penyedia subtitle secara bersamaan, uptime yang andal memastikan subtitle selalu tersedia saat media ditambahkan, dan manajemen terpusat bersama aplikasi arr Anda yang lain. Infrastruktur Hostinger menawarkan sumber daya yang cukup untuk menangani pencarian subtitle intensif di berbagai penyedia, sementara penyimpanan persisten melindungi profil bahasa dan pengaturan penyedia Anda yang telah dikonfigurasi dengan cermat. Lingkungan terisolasi memberikan keandalan yang lebih baik untuk pencarian subtitle jangka panjang dibandingkan dengan jaringan rumah dengan alamat IP dinamis yang mungkin diblokir oleh penyedia subtitle.