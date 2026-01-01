O Bazarr é um companheiro abrangente de gestão de legendas para Sonarr e Radarr que automatiza todo o fluxo de trabalho de legendas. Ao integrar-se diretamente com a sua pilha de automação de multimédia, o Bazarr monitoriza a sua biblioteca para novo conteúdo e procura, descarrega e organiza automaticamente legendas nos seus idiomas preferidos. Com suporte para dezenas de fornecedores de legendas e funcionalidades avançadas como atualizações automáticas de qualidade e sincronização de legendas, o Bazarr tornou-se um componente essencial de configurações completas de automação de multimédia.

Casos de Uso Comuns

Utilizadores internacionais implementam o Bazarr para descarregar automaticamente legendas em vários idiomas para as suas bibliotecas de multimédia, garantindo que o conteúdo é acessível a membros da família que falam idiomas diferentes. Entusiastas de multimédia utilizam-no para manter uma qualidade de legendas consistente, atualizando automaticamente para versões melhores quando estas ficam disponíveis. Administradores de Plex e Jellyfin aproveitam-no para fornecer cobertura abrangente de legendas em toda a sua biblioteca sem intervenção manual. Utilizadores com deficiência auditiva utilizam o seu suporte para SDH (Legendas para Surdos e Dificientes Auditivos) para garantir a acessibilidade.

Funcionalidades Principais

Integração perfeita com Sonarr e Radarr para gestão automática de legendas

Suporte para mais de 20 fornecedores de legendas (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi e outros)

Suporte para legendas multi-idioma com perfis de idioma flexíveis

Atualizações automáticas de qualidade de legendas quando versões melhores ficam disponíveis

Ferramentas de sincronização de legendas para corrigir problemas de temporização

Suporte para legendas para deficientes auditivos (SDH/CC)

Interface de pesquisa e descarregamento manual de legendas

Estatísticas e lista negra de fornecedores de legendas

Suporte para Anti-Captcha e Créditos Anti-Captcha para fornecedores que exigem CAPTCHA

Extração de legendas incorporadas de ficheiros de vídeo

Conversão de formato de legendas (srt, ass, ssa, sub e outros)

Renomeação automática de ficheiros para corresponder às convenções de nomenclatura de multimédia

Preferências de legendas específicas para séries e filmes

Registo de histórico e estatísticas de legendas

Suporte para notificações de descarregamento de legendas

Porquê implementar o Bazarr num VPS da Hostinger

Implementar o Bazarr num VPS da Hostinger fornece recursos dedicados para monitorização contínua de legendas e descarregamentos automáticos sem sobrecarregar a sua rede local. O ambiente VPS garante que o Bazarr funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com disponibilidade consistente, obtendo automaticamente legendas para novos conteúdos multimédia assim que são adicionados às suas bibliotecas Sonarr ou Radarr. Beneficia de conectividade de rede de nível empresarial para aceder a múltiplos fornecedores de legendas em simultâneo, tempo de atividade fiável, garantindo que as legendas estão sempre disponíveis quando o conteúdo multimédia é adicionado, e gestão centralizada juntamente com as suas outras aplicações arr. A infraestrutura da Hostinger oferece recursos suficientes para lidar com a pesquisa intensiva de legendas em múltiplos fornecedores, enquanto o armazenamento persistente protege os seus perfis de idioma e configurações de fornecedor cuidadosamente configurados. O ambiente isolado oferece maior fiabilidade para pesquisas de legendas de longa duração em comparação com redes domésticas com endereços IP dinâmicos que podem ser bloqueados por fornecedores de legendas.