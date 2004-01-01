Bazarr, tüm altyazı iş akışını otomatikleştiren, Sonarr ve Radarr için kapsamlı bir altyazı yönetim eşlikçisidir. Medya otomasyon yığınınızla doğrudan entegre olarak Bazarr, kitaplığınızı yeni içerik açısından izler ve tercih ettiğiniz dillerdeki altyazıları otomatik olarak arar, indirir ve düzenler. Düzinelerce altyazı sağlayıcısı desteği ve otomatik kalite yükseltmeleri ile altyazı senkronizasyonu gibi gelişmiş özellikleriyle Bazarr, eksiksiz medya otomasyon kurulumlarının temel bir bileşeni haline gelmiştir.

Yaygın Kullanım Durumları

Uluslararası kullanıcılar, medya kitaplıkları için birden çok dilde altyazıları otomatik olarak indirmek amacıyla Bazarr'ı kullanır ve farklı diller konuşan aile üyeleri için içeriğin erişilebilir olmasını sağlar. Medya meraklıları, daha iyi sürümler kullanıma sunulduğunda otomatik olarak yükselterek tutarlı altyazı kalitesini korumak için kullanır. Plex ve Jellyfin yöneticileri, manuel müdahale olmaksızın tüm kitaplıklarında kapsamlı altyazı kapsamı sağlamak için bundan yararlanır. İşitme engelli kullanıcılar, erişilebilirliği sağlamak için SDH (İşitme Engelliler ve Duyma Güçlüğü Çekenler İçin Altyazılar) desteğinden faydalanır.

Temel Özellikler

Otomatik altyazı yönetimi için Sonarr ve Radarr ile sorunsuz entegrasyon

20'den fazla altyazı sağlayıcısı desteği (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi ve daha fazlası)

Esnek dil profilleriyle çok dilli altyazı desteği

Daha iyi sürümler kullanıma sunulduğunda otomatik altyazı kalitesi yükseltmeleri

Zamanlama sorunlarını düzeltmek için altyazı senkronizasyon araçları

İşitme engelliler (SDH/CC) için altyazı desteği

Manuel altyazı arama ve indirme arayüzü

Altyazı sağlayıcı istatistikleri ve kara listeye alma

CAPTCHA gerektiren sağlayıcılar için Anti-Captcha ve Anti-Captcha Kredileri desteği

Video dosyalarından gömülü altyazı çıkarma

Altyazı formatı dönüştürme (srt, ass, ssa, sub ve daha fazlası)

Medya adlandırma kurallarına uyması için otomatik dosya yeniden adlandırma

Dizi ve filme özel altyazı tercihleri

Geçmiş takibi ve altyazı istatistikleri

Altyazı indirmeleri için bildirim desteği

Neden Bazarr'ı Hostinger VPS'e kurmalısınız?

Bazarr'ı Hostinger VPS'e kurmak, yerel ağınızı yüklemeden kesintisiz altyazı izleme ve otomatik indirmeler için özel kaynaklar sağlar. VPS ortamı, Bazarr'ın 7/24 tutarlı bir şekilde çalışmasını garanti eder ve yeni medya Sonarr veya Radarr kitaplıklarınıza eklenir eklenmez altyazıları otomatik olarak getirir. Birden çok altyazı sağlayıcısına aynı anda erişim için kurumsal düzeyde ağ bağlantısından, medya eklendiğinde altyazıların her zaman mevcut olmasını sağlayan güvenilir çalışma süresinden ve diğer arr uygulamalarınızla birlikte merkezi yönetimden faydalanırsınız. Hostinger'ın altyapısı, birden çok sağlayıcıda yoğun altyazı aramalarını yönetmek için yeterli kaynak sunarken, kalıcı depolama özenle yapılandırılmış dil profillerinizi ve sağlayıcı ayarlarınızı korur. İzole ortam, altyazı sağlayıcıları tarafından engellenebilecek dinamik IP adreslerine sahip ev ağlarına kıyasla uzun süreli altyazı aramaları için daha iyi güvenilirlik sağlar.