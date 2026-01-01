Bazarr to kompleksowy towarzysz do zarządzania napisami dla Sonarr i Radarr, który automatyzuje cały proces obsługi napisów. Dzięki bezpośredniej integracji z Twoim stosem automatyzacji mediów, Bazarr monitoruje Twoją bibliotekę pod kątem nowych treści i automatycznie wyszukuje, pobiera oraz organizuje napisy w Twoich preferowanych językach. Dzięki obsłudze dziesiątek dostawców napisów oraz zaawansowanym funkcjom, takim jak automatyczne ulepszanie jakości i synchronizacja napisów, Bazarr stał się niezbędnym elementem kompletnych konfiguracji automatyzacji mediów.

Typowe zastosowania

Użytkownicy międzynarodowi wdrażają Bazarr, aby automatycznie pobierać napisy w wielu językach dla swoich bibliotek mediów, zapewniając dostępność treści dla członków rodziny mówiących różnymi językami. Miłośnicy mediów używają go do utrzymania stałej jakości napisów poprzez automatyczne uaktualnianie do lepszych wersji, gdy tylko staną się dostępne. Administratorzy Plex i Jellyfin wykorzystują go do zapewnienia kompleksowego pokrycia napisami w całej swojej bibliotece bez ręcznej interwencji. Użytkownicy niedosłyszący korzystają z jego wsparcia dla napisów SDH (napisy dla niesłyszących i niedosłyszących), aby zapewnić dostępność.

Kluczowe funkcje

Bezproblemowa integracja z Sonarr i Radarr dla automatycznego zarządzania napisami

Obsługa ponad 20 dostawców napisów (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi i innych)

Obsługa napisów w wielu językach z elastycznymi profilami językowymi

Automatyczne ulepszanie jakości napisów, gdy dostępne są lepsze wydania

Narzędzia do synchronizacji napisów do naprawiania problemów z czasem

Obsługa napisów dla niedosłyszących (SDH/CC)

Interfejs ręcznego wyszukiwania i pobierania napisów

Statystyki dostawców napisów i czarna lista

Obsługa Anti-Captcha i kredytów Anti-Captcha dla dostawców wymagających CAPTCHA

Ekstrakcja osadzonych napisów z plików wideo

Konwersja formatów napisów (srt, ass, ssa, sub i innych)

Automatyczne zmienianie nazw plików w celu dopasowania do konwencji nazewnictwa mediów

Preferencje napisów specyficzne dla seriali i filmów

Śledzenie historii i statystyki napisów

Obsługa powiadomień o pobieraniu napisów

Dlaczego warto wdrożyć Bazarr na Hostinger VPS

Wdrożenie Bazarr na Hostinger VPS zapewnia dedykowane zasoby do ciągłego monitorowania napisów i automatycznego pobierania bez obciążania Twojej lokalnej sieci. Środowisko VPS zapewnia, że Bazarr działa 24/7 z niezmienną dostępnością, automatycznie pobierając napisy do nowych mediów, gdy tylko zostaną dodane do Twoich bibliotek Sonarr lub Radarr. Korzystasz z łączności sieciowej klasy korporacyjnej, aby jednocześnie uzyskiwać dostęp do wielu dostawców napisów, niezawodnego czasu dostępności, zapewniającego, że napisy są zawsze dostępne po dodaniu mediów, oraz scentralizowanego zarządzania wraz z innymi aplikacjami arr. Infrastruktura Hostinger oferuje wystarczające zasoby do obsługi intensywnego wyszukiwania napisów u wielu dostawców, podczas gdy trwała pamięć masowa chroni Twoje starannie skonfigurowane profile językowe i ustawienia dostawców. Izolowane środowisko zapewnia lepszą niezawodność dla długotrwałych wyszukiwań napisów w porównaniu do sieci domowych z dynamicznymi adresami IP, które mogą być blokowane przez dostawców napisów.