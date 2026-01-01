Bazarr
ตัวช่วยจัดการคำบรรยายและดาวน์โหลดอัตโนมัติสำหรับ Sonarr และ Radarr
เกี่ยวกับ Bazarr
Bazarr เป็นเครื่องมือจัดการซับไตเติลที่ครอบคลุมสำหรับ Sonarr และ Radarr ที่ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของซับไตเติลเป็นไปโดยอัตโนมัติทั้งหมด ด้วยการผสานรวมโดยตรงกับระบบอัตโนมัติสำหรับสื่อของคุณ Bazarr จะตรวจสอบไลบรารีของคุณเพื่อหาเนื้อหาใหม่ และค้นหา ดาวน์โหลด และจัดระเบียบซับไตเติลในภาษาที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติ ด้วยการรองรับผู้ให้บริการซับไตเติลจำนวนมากและคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การอัปเกรดคุณภาพอัตโนมัติและการซิงโครไนซ์ซับไตเติล Bazarr ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการตั้งค่าระบบอัตโนมัติสำหรับสื่อที่สมบูรณ์แบบ
กรณีการใช้งานทั่วไป
ผู้ใช้ต่างประเทศติดตั้ง Bazarr เพื่อดาวน์โหลดซับไตเติลหลายภาษาสำหรับไลบรารีสื่อของตนโดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาสามารถเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่พูดภาษาต่างกัน ผู้ที่ชื่นชอบสื่อใช้มันเพื่อรักษาคุณภาพของซับไตเติลให้สอดคล้องกัน โดยการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าโดยอัตโนมัติเมื่อมีให้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ Plex และ Jellyfin ใช้ประโยชน์จากมันเพื่อจัดหาซับไตเติลที่ครอบคลุมทั่วทั้งไลบรารีโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใช้การรองรับ SDH (Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing) เพื่อให้มั่นใจในการเข้าถึง
คุณสมบัติหลัก
- การผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Sonarr และ Radarr สำหรับการจัดการซับไตเติลอัตโนมัติ
- รองรับผู้ให้บริการซับไตเติลมากกว่า 20 ราย (OpenSubtitles Subscene Addic7ed Podnapisi และอื่นๆ)
- รองรับซับไตเติลหลายภาษาพร้อมโปรไฟล์ภาษาที่ยืดหยุ่น
- การอัปเกรดคุณภาพซับไตเติลอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชันที่ดีกว่า
- เครื่องมือซิงโครไนซ์ซับไตเติลสำหรับแก้ไขปัญหาการจับเวลา
- รองรับซับไตเติลสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน (SDH/CC)
- อินเทอร์เฟซค้นหาและดาวน์โหลดซับไตเติลด้วยตนเอง
- สถิติผู้ให้บริการซับไตเติลและการขึ้นบัญชีดำ
- รองรับ Anti-Captcha และ Anti-Captcha Credits สำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการ CAPTCHA
- การแยกซับไตเติลที่ฝังอยู่ในไฟล์วิดีโอ
- การแปลงรูปแบบซับไตเติล (srt ass ssa sub และอื่นๆ)
- การเปลี่ยนชื่อไฟล์อัตโนมัติเพื่อให้ตรงตามหลักการตั้งชื่อสื่อ
- การตั้งค่าซับไตเติลเฉพาะสำหรับซีรีส์และภาพยนตร์
- การติดตามประวัติและสถิติซับไตเติล
- รองรับการแจ้งเตือนสำหรับการดาวน์โหลดซับไตเติล
ทำไมต้องติดตั้ง Bazarr บน Hostinger VPS
การติดตั้ง Bazarr บน Hostinger VPS ให้ทรัพยากรเฉพาะสำหรับการตรวจสอบซับไตเติลอย่างต่อเนื่องและการดาวน์โหลดอัตโนมัติ โดยไม่เป็นภาระต่อเครือข่ายภายในของคุณ สภาพแวดล้อม VPS ช่วยให้ Bazarr ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วยความพร้อมใช้งานที่สม่ำเสมอ โดยจะดึงซับไตเติลสำหรับสื่อใหม่โดยอัตโนมัติทันทีที่เพิ่มลงในไลบรารี Sonarr หรือ Radarr ของคุณ คุณจะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อเครือข่ายระดับองค์กรสำหรับการเข้าถึงผู้ให้บริการซับไตเติลหลายรายพร้อมกัน Uptime ที่เชื่อถือได้ซึ่งรับประกันว่าซับไตเติลจะพร้อมใช้งานเสมอเมื่อมีการเพิ่มสื่อ และการจัดการแบบรวมศูนย์ควบคู่ไปกับแอปพลิเคชัน arr อื่นๆ ของคุณ โครงสร้างพื้นฐานของ Hostinger มีทรัพยากรเพียงพอที่จะรองรับการค้นหาซับไตเติลอย่างเข้มข้นจากผู้ให้บริการหลายราย ในขณะที่พื้นที่เก็บข้อมูลถาวรจะปกป้องโปรไฟล์ภาษาและการตั้งค่าผู้ให้บริการที่คุณกำหนดค่าไว้อย่างรอบคอบ สภาพแวดล้อมที่แยกออกมาให้ความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าสำหรับการค้นหาซับไตเติลที่ใช้เวลานาน เมื่อเทียบกับเครือข่ายภายในบ้านที่มีที่อยู่ IP แบบไดนามิกซึ่งอาจถูกบล็อกโดยผู้ให้บริการซับไตเติล
