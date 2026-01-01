Bazarr

Bazarr

ตัวช่วยจัดการคำบรรยายและดาวน์โหลดอัตโนมัติสำหรับ Sonarr และ Radarr

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Bazarr

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ Bazarr

Bazarr เป็นเครื่องมือจัดการซับไตเติลที่ครอบคลุมสำหรับ Sonarr และ Radarr ที่ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของซับไตเติลเป็นไปโดยอัตโนมัติทั้งหมด ด้วยการผสานรวมโดยตรงกับระบบอัตโนมัติสำหรับสื่อของคุณ Bazarr จะตรวจสอบไลบรารีของคุณเพื่อหาเนื้อหาใหม่ และค้นหา ดาวน์โหลด และจัดระเบียบซับไตเติลในภาษาที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติ ด้วยการรองรับผู้ให้บริการซับไตเติลจำนวนมากและคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การอัปเกรดคุณภาพอัตโนมัติและการซิงโครไนซ์ซับไตเติล Bazarr ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการตั้งค่าระบบอัตโนมัติสำหรับสื่อที่สมบูรณ์แบบ

กรณีการใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้ต่างประเทศติดตั้ง Bazarr เพื่อดาวน์โหลดซับไตเติลหลายภาษาสำหรับไลบรารีสื่อของตนโดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาสามารถเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกในครอบครัวที่พูดภาษาต่างกัน ผู้ที่ชื่นชอบสื่อใช้มันเพื่อรักษาคุณภาพของซับไตเติลให้สอดคล้องกัน โดยการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าโดยอัตโนมัติเมื่อมีให้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ Plex และ Jellyfin ใช้ประโยชน์จากมันเพื่อจัดหาซับไตเติลที่ครอบคลุมทั่วทั้งไลบรารีโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใช้การรองรับ SDH (Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing) เพื่อให้มั่นใจในการเข้าถึง

คุณสมบัติหลัก

  • การผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Sonarr และ Radarr สำหรับการจัดการซับไตเติลอัตโนมัติ
  • รองรับผู้ให้บริการซับไตเติลมากกว่า 20 ราย (OpenSubtitles Subscene Addic7ed Podnapisi และอื่นๆ)
  • รองรับซับไตเติลหลายภาษาพร้อมโปรไฟล์ภาษาที่ยืดหยุ่น
  • การอัปเกรดคุณภาพซับไตเติลอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชันที่ดีกว่า
  • เครื่องมือซิงโครไนซ์ซับไตเติลสำหรับแก้ไขปัญหาการจับเวลา
  • รองรับซับไตเติลสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน (SDH/CC)
  • อินเทอร์เฟซค้นหาและดาวน์โหลดซับไตเติลด้วยตนเอง
  • สถิติผู้ให้บริการซับไตเติลและการขึ้นบัญชีดำ
  • รองรับ Anti-Captcha และ Anti-Captcha Credits สำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการ CAPTCHA
  • การแยกซับไตเติลที่ฝังอยู่ในไฟล์วิดีโอ
  • การแปลงรูปแบบซับไตเติล (srt ass ssa sub และอื่นๆ)
  • การเปลี่ยนชื่อไฟล์อัตโนมัติเพื่อให้ตรงตามหลักการตั้งชื่อสื่อ
  • การตั้งค่าซับไตเติลเฉพาะสำหรับซีรีส์และภาพยนตร์
  • การติดตามประวัติและสถิติซับไตเติล
  • รองรับการแจ้งเตือนสำหรับการดาวน์โหลดซับไตเติล

ทำไมต้องติดตั้ง Bazarr บน Hostinger VPS

การติดตั้ง Bazarr บน Hostinger VPS ให้ทรัพยากรเฉพาะสำหรับการตรวจสอบซับไตเติลอย่างต่อเนื่องและการดาวน์โหลดอัตโนมัติ โดยไม่เป็นภาระต่อเครือข่ายภายในของคุณ สภาพแวดล้อม VPS ช่วยให้ Bazarr ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วยความพร้อมใช้งานที่สม่ำเสมอ โดยจะดึงซับไตเติลสำหรับสื่อใหม่โดยอัตโนมัติทันทีที่เพิ่มลงในไลบรารี Sonarr หรือ Radarr ของคุณ คุณจะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อเครือข่ายระดับองค์กรสำหรับการเข้าถึงผู้ให้บริการซับไตเติลหลายรายพร้อมกัน Uptime ที่เชื่อถือได้ซึ่งรับประกันว่าซับไตเติลจะพร้อมใช้งานเสมอเมื่อมีการเพิ่มสื่อ และการจัดการแบบรวมศูนย์ควบคู่ไปกับแอปพลิเคชัน arr อื่นๆ ของคุณ โครงสร้างพื้นฐานของ Hostinger มีทรัพยากรเพียงพอที่จะรองรับการค้นหาซับไตเติลอย่างเข้มข้นจากผู้ให้บริการหลายราย ในขณะที่พื้นที่เก็บข้อมูลถาวรจะปกป้องโปรไฟล์ภาษาและการตั้งค่าผู้ให้บริการที่คุณกำหนดค่าไว้อย่างรอบคอบ สภาพแวดล้อมที่แยกออกมาให้ความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าสำหรับการค้นหาซับไตเติลที่ใช้เวลานาน เมื่อเทียบกับเครือข่ายภายในบ้านที่มีที่อยู่ IP แบบไดนามิกซึ่งอาจถูกบล็อกโดยผู้ให้บริการซับไตเติล

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Bazarr

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

สำรวจแอปอื่นๆ ในหมวดหมู่นี้

Immich

Immich

Immich เป็นโซลูชันการจัดการรูปภาพและวิดีโอที่โฮสต์เองและมีประสิทธิภาพสูง

AllTube

AllTube

หน้าเว็บสำหรับดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube และเว็บไซต์อื่น ๆ

Ampache

Ampache

Ampache is a web-based audio/video streaming application and media manager

เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้ไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณโต้ตอบกับไซต์ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เมื่อยอมรับ คุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา การปรับแต่ง และการวิเคราะห์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้ ของเรา