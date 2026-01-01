Bazarr ist eine umfassende Begleit-Software für die Untertitelverwaltung für Sonarr und Radarr, die den gesamten Untertitel-Workflow automatisiert. Durch die direkte Integration in Ihren Medienautomatisierungs-Stack überwacht Bazarr Ihre Bibliothek auf neue Inhalte und sucht, lädt und organisiert Untertitel in Ihren bevorzugten Sprachen automatisch. Mit Unterstützung für Dutzende von Untertitelanbietern und erweiterten Funktionen wie automatischen Qualitäts-Upgrades und Untertitel-Synchronisierung ist Bazarr zu einer wesentlichen Komponente kompletter Medienautomatisierungs-Setups geworden.

Häufige Anwendungsfälle

Internationale Nutzer setzen Bazarr ein, um automatisch Untertitel in mehreren Sprachen für ihre Medienbibliotheken herunterzuladen und so sicherzustellen, dass Inhalte für Familienmitglieder, die verschiedene Sprachen sprechen, zugänglich sind. Medien-Enthusiasten nutzen es, um eine gleichbleibende Untertitelqualität zu gewährleisten, indem sie automatisch auf bessere Versionen aktualisieren, sobald diese verfügbar sind. Plex- und Jellyfin-Administratoren nutzen es, um eine umfassende Untertitelabdeckung in ihrer gesamten Bibliothek ohne manuelles Eingreifen zu gewährleisten. Hörgeschädigte Nutzer verwenden die Unterstützung für SDH (Untertitel für Gehörlose und Schwerhörige), um die Barrierefreiheit zu gewährleisten.

Hauptfunktionen

Nahtlose Integration mit Sonarr und Radarr für die automatische Untertitelverwaltung

Unterstützung für über 20 Untertitelanbieter (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi und mehr)

Mehrsprachige Untertitelunterstützung mit flexiblen Sprachprofilen

Automatische Qualitäts-Upgrades für Untertitel, wenn bessere Versionen verfügbar werden

Tools zur Untertitel-Synchronisierung zur Behebung von Timing-Problemen

Unterstützung für Untertitel für Hörgeschädigte (SDH/CC)

Manuelle Untertitelsuche und Download-Oberfläche

Statistiken und Blacklisting für Untertitelanbieter

Unterstützung für Anti-Captcha und Anti-Captcha-Guthaben für Anbieter, die CAPTCHA erfordern

Extrahierung eingebetteter Untertitel aus Videodateien

Konvertierung von Untertitelformaten (srt, ass, ssa, sub und mehr)

Automatische Dateiumbenennung zur Anpassung an Medien-Benennungskonventionen

Serien- und filmspezifische Untertiteleinstellungen

Verlaufsprotokollierung und Untertitelstatistiken

Benachrichtigungsunterstützung für Untertitel-Downloads

Warum Bazarr auf Hostinger VPS bereitstellen

Die Bereitstellung von Bazarr auf einem Hostinger VPS bietet dedizierte Ressourcen für die kontinuierliche Untertitelüberwachung und automatische Downloads, ohne Ihr lokales Netzwerk zu belasten. Die VPS-Umgebung stellt sicher, dass Bazarr rund um die Uhr mit konstanter Verfügbarkeit läuft und automatisch Untertitel für neue Medien abruft, sobald diese zu Ihren Sonarr- oder Radarr-Bibliotheken hinzugefügt werden. Sie profitieren von einer Netzwerkverbindung auf Unternehmensniveau für den gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Untertitelanbieter, einer zuverlässigen Betriebszeit, die sicherstellt, dass Untertitel immer verfügbar sind, wenn Medien hinzugefügt werden, und einer zentralisierten Verwaltung neben Ihren anderen Arr-Anwendungen. Die Infrastruktur von Hostinger bietet ausreichende Ressourcen, um intensive Untertitelsuchen über mehrere Anbieter hinweg zu bewältigen, während persistenter Speicher Ihre sorgfältig konfigurierten Sprachprofile und Anbietereinstellungen schützt. Die isolierte Umgebung bietet eine bessere Zuverlässigkeit für langwierige Untertitelsuchen im Vergleich zu Heimnetzwerken mit dynamischen IP-Adressen, die von Untertitelanbietern blockiert werden könnten.