Bazarr هو رفيق شامل لإدارة الترجمات لـ Sonarr و Radarr يقوم بأتمتة سير عمل الترجمة بالكامل. من خلال التكامل المباشر مع حزمة أتمتة الوسائط الخاصة بك، يراقب Bazarr مكتبتك بحثًا عن محتوى جديد ويبحث تلقائيًا عن الترجمات ويقوم بتنزيلها وتنظيمها باللغات المفضلة لديك. مع دعم لعشرات من مزودي الترجمات وميزات متقدمة مثل الترقيات التلقائية للجودة ومزامنة الترجمات، أصبح Bazarr مكونًا أساسيًا لإعدادات أتمتة الوسائط الكاملة.

حالات الاستخدام الشائعة

ينشر المستخدمون الدوليون Bazarr لتنزيل الترجمات تلقائيًا بلغات متعددة لمكتبات الوسائط الخاصة بهم، مما يضمن إمكانية وصول أفراد العائلة الذين يتحدثون لغات مختلفة إلى المحتوى. يستخدم عشاق الوسائط البرنامج للحفاظ على جودة ترجمة متسقة عن طريق الترقية التلقائية إلى إصدارات أفضل عند توفرها. يستفيد مسؤولو Plex و Jellyfin منه لتوفير تغطية شاملة للترجمات عبر مكتبتهم بالكامل دون تدخل يدوي. يستخدم المستخدمون ضعاف السمع دعمه لـ SDH (الترجمات للصم وضعاف السمع) لضمان إمكانية الوصول.

الميزات الرئيسية

تكامل سلس مع Sonarr و Radarr لإدارة الترجمات تلقائيًا

دعم لأكثر من 20 مزود ترجمات (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi، والمزيد)

دعم الترجمات متعددة اللغات مع ملفات تعريف لغوية مرنة

ترقيات تلقائية لجودة الترجمات عند توفر إصدارات أفضل

أدوات مزامنة الترجمات لإصلاح مشكلات التوقيت

دعم الترجمات لضعاف السمع (SDH/CC)

واجهة البحث اليدوي عن الترجمات وتنزيلها

إحصائيات مزودي الترجمات والقائمة المحظورة

دعم Anti-Captcha و Anti-Captcha Credits للمزودين الذين يتطلبون CAPTCHA

استخراج الترجمات المضمنة من ملفات الفيديو

تحويل تنسيق الترجمات (srt, ass, ssa, sub، والمزيد)

إعادة تسمية الملفات تلقائيًا لتتوافق مع اصطلاحات تسمية الوسائط

تفضيلات الترجمات الخاصة بالمسلسلات والأفلام

تتبع السجل وإحصائيات الترجمات

دعم الإشعارات لتنزيلات الترجمات

لماذا تنشر Bazarr على Hostinger VPS

يوفر نشر Bazarr على Hostinger VPS موارد مخصصة للمراقبة المستمرة للترجمات والتنزيلات التلقائية دون إثقال كاهل شبكتك المحلية. تضمن بيئة VPS تشغيل Bazarr على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بتوفر ثابت، جلب الترجمات تلقائيًا للوسائط الجديدة بمجرد إضافتها إلى مكتبات Sonarr أو Radarr الخاصة بك. تستفيد من اتصال شبكة على مستوى المؤسسات للوصول إلى مزودي ترجمات متعددين في وقت واحد، ووقت تشغيل موثوق يضمن توفر الترجمات دائمًا عند إضافة الوسائط، وإدارة مركزية جنبًا إلى جنب مع تطبيقات arr الأخرى الخاصة بك. توفر بنية Hostinger التحتية موارد كافية للتعامل مع البحث المكثف عن الترجمات عبر مزودين متعددين، بينما تحمي مساحة التخزين الدائمة ملفات تعريف اللغة وإعدادات المزود التي قمت بتكوينها بعناية. توفر البيئة المعزولة موثوقية أفضل لعمليات البحث عن الترجمات طويلة الأمد مقارنة بالشبكات المنزلية ذات عناوين IP الديناميكية التي قد يتم حظرها بواسطة مزودي الترجمات.