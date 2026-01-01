Bazarr — це комплексний компаньйон для керування субтитрами для Sonarr та Radarr, який автоматизує весь робочий процес із субтитрами. Інтегруючись безпосередньо з вашим стеком автоматизації медіа, Bazarr відстежує вашу бібліотеку на наявність нового контенту та автоматично шукає, завантажує та впорядковує субтитри бажаними мовами. Завдяки підтримці десятків постачальників субтитрів та розширеним функціям, таким як автоматичне оновлення якості та синхронізація субтитрів, Bazarr став важливим компонентом комплексних налаштувань автоматизації медіа.

Поширені випадки використання

Міжнародні користувачі розгортають Bazarr для автоматичного завантаження субтитрів кількома мовами для своїх медіабібліотек, забезпечуючи доступність контенту для членів родини, які розмовляють різними мовами. Медіаентузіасти використовують його для підтримки постійної якості субтитрів, автоматично оновлюючи до кращих версій, коли вони стають доступними. Адміністратори Plex і Jellyfin використовують його для забезпечення повного покриття субтитрами всієї своєї бібліотеки без ручного втручання. Користувачі з вадами слуху використовують його підтримку SDH (субтитрів для глухих та людей з вадами слуху) для забезпечення доступності.

Ключові функції

Безшовна інтеграція з Sonarr та Radarr для автоматичного керування субтитрами

Підтримка понад 20 постачальників субтитрів (OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi та інші)

Підтримка багатомовних субтитрів з гнучкими мовними профілями

Автоматичне оновлення якості субтитрів, коли стають доступними кращі версії

Інструменти синхронізації субтитрів для виправлення проблем з часом

Підтримка субтитрів для людей з вадами слуху (SDH/CC)

Інтерфейс ручного пошуку та завантаження субтитрів

Статистика постачальників субтитрів та чорний список

Підтримка Anti-Captcha та Anti-Captcha Credits для постачальників, що вимагають CAPTCHA

Вилучення вбудованих субтитрів з відеофайлів

Перетворення форматів субтитрів (srt, ass, ssa, sub та інші)

Автоматичне перейменування файлів відповідно до правил іменування медіа

Налаштування субтитрів для серіалів та фільмів

Відстеження історії та статистика субтитрів

Підтримка сповіщень про завантаження субтитрів

Чому варто розгорнути Bazarr на Hostinger VPS

Розгортання Bazarr на Hostinger VPS забезпечує виділені ресурси для безперервного моніторингу субтитрів та автоматичного завантаження без навантаження на вашу локальну мережу. Середовище VPS гарантує, що Bazarr працює 24/7 зі стабільною доступністю, автоматично отримуючи субтитри для нового медіа, щойно його додано до ваших бібліотек Sonarr або Radarr. Ви отримуєте переваги від мережевого підключення корпоративного рівня для одночасного доступу до кількох постачальників субтитрів, надійний час безвідмовної роботи, що гарантує постійну доступність субтитрів при додаванні медіа, та централізоване керування разом з іншими вашими arr-додатками. Інфраструктура Hostinger пропонує достатні ресурси для інтенсивного пошуку субтитрів серед кількох постачальників, тоді як постійне сховище захищає ваші ретельно налаштовані мовні профілі та параметри постачальників. Ізольоване середовище забезпечує кращу надійність для тривалого пошуку субтитрів порівняно з домашніми мережами з динамічними IP-адресами, які можуть бути заблоковані постачальниками субтитрів.