Apie ArchiveBox
„ArchiveBox“ yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama interneto archyvavimo platforma, kuri leidžia naudotojams išsaugoti interneto turinį įvairiais formatais ilgalaikiam saugojimui ir prieinamumui. Turėdama daugiau nei 18 000 „GitHub“ žvaigždučių ir aktyviai vystoma nuo 2017 m., „ArchiveBox“ tapo pagrindiniu sprendimu asmenims ir organizacijoms, kuriems reikia patikimo interneto archyvavimo, nepriklausant nuo trečiųjų šalių paslaugų, tokių kaip „Internet Archive“. Ji fiksuoja svetaines kaip HTML, PDF, ekrano nuotraukas, WARC failus ir išskiria mediją, kad turinys išliktų pasiekiamas net ir dingus originaliems šaltiniams.
Dažniausi naudojimo atvejai
Žurnalistai ir tyrėjai naudoja „ArchiveBox“, kad išsaugotų šaltinio medžiagą ir įrodymus tiriamajam darbui, sukurdami patikrinamus interneto turinio įrašus, kurie gali keistis arba dingti. Teisininkų komandos archyvuoja svetaines ir socialinės žiniasklaidos turinį bylinėjimosi palaikymui ir atitikties dokumentacijai. Akademiniai tyrėjai kuria interneto išteklių rinkinius citavimui ir ilgalaikiams tyrimams. Turinio kūrėjai išsaugo įkvėpimo ir nuorodų medžiagą iš viso interneto ieškomose asmeninėse bibliotekose. Skaitmeniniai archyvarai išsaugo kultūrinį ir istorinį interneto turinį institucinėms saugykloms ir skaitmeninio išsaugojimo iniciatyvoms.
Pagrindinės funkcijos
- Daugių formatų archyvavimas: HTML, PDF, ekrano nuotraukos, WARC, vaizdo įrašų, garso įrašų ir dokumentų išskyrimas
- Viso teksto paieška, varoma „Sonic“, skirta momentiniam turinio atradimui archyvuose
- Suplanuotas svetainių, RSS kanalų ir žymių archyvavimas automatizuotam išsaugojimui
- Naršyklės pagrindu veikiantis archyvavimas su „NoVNC“ skirtas daug „JavaScript“ naudojančioms svetainėms, kurioms reikalingas atvaizdavimas
- Importavimas iš naršyklės žymių, „Pocket“, „Pinboard“, „Instapaper“ ir kitų paslaugų
- Kelių naudotojų autentifikavimas ir prieigos kontrolė komandiniam bendradarbiavimui
- REST API ir CLI įrankiai programiniam archyvavimui ir automatizavimui
- Dublikatų aptikimas, siekiant išvengti pasikartojančio tų pačių URL adresų archyvavimo
- Archyvo kokybės metrikos ir patvirtinimas, siekiant užtikrinti visapusišką fiksavimą
- Išplečiama architektūra su palaikymu pasirinktiniams ištraukikliams ir integracijoms
Kodėl verta diegti „ArchiveBox“ „Hostinger VPS“ serveryje
„ArchiveBox“ diegimas „Hostinger VPS“ serveryje suteikia saugojimo talpą ir apdorojimo galią, reikalingą visapusiškam interneto archyvavimui dideliu mastu. Skirtingai nuo debesies saugyklos sprendimų su matavimu ir išėjimo mokesčiais, VPS hostingas siūlo numatomas išlaidas neribotoms archyvavimo operacijoms ir didelių medijos failų saugojimui. Dedikuoti serverio ištekliai užtikrina patikimą veikimą archyvuojant vaizdo turinį, atvaizduojant daug „JavaScript“ naudojančias svetaines arba apdorojant didelius URL adresų paketus. Tu išlaikai visišką duomenų suverenitetą archyvuotam turiniui, o tai yra labai svarbu teisiniams, atitikties ir privatumui jautriems archyvavimo poreikiams. VPS diegimas leidžia nustatyti pasirinktines duomenų saugojimo politikas, atsarginių kopijų strategijas ir integraciją su tavo esama infrastruktūra, skirta įmonės lygio interneto išsaugojimo darbo eigoms.
