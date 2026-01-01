ArchiveBox

โซลูชันการเก็บถาวรอินเทอร์เน็ตที่โฮสต์เอง เพื่อเก็บรักษาหน้าเว็บและสื่อ

KVM 2
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
฿  199.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿349.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ ArchiveBox

ArchiveBox เป็นแพลตฟอร์มเก็บถาวรอินเทอร์เน็ตแบบโอเพนซอร์สที่โฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรักษาเนื้อหาเว็บในหลายรูปแบบสำหรับการจัดเก็บระยะยาวและการเข้าถึง ด้วยจำนวน GitHub stars มากกว่า 18,000 รายการ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 ArchiveBox ได้กลายเป็นโซลูชันชั้นนำสำหรับบุคคลและองค์กรที่ต้องการการเก็บถาวรเว็บที่เชื่อถือได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาบริการจากบุคคลที่สาม เช่น Internet Archive โดยจะบันทึกเว็บไซต์ในรูปแบบ HTML, PDF, ภาพหน้าจอ, ไฟล์ WARC และดึงสื่อต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหายังคงเข้าถึงได้แม้แหล่งที่มาเดิมจะหายไป

กรณีการใช้งานทั่วไป

นักข่าวและนักวิจัยใช้ ArchiveBox เพื่อเก็บรักษาแหล่งข้อมูลและหลักฐานสำหรับการสืบสวน สร้างบันทึกเนื้อหาเว็บที่ตรวจสอบได้ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือหายไป ทีมกฎหมายเก็บถาวรเว็บไซต์และเนื้อหาโซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีและเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด นักวิจัยทางวิชาการสร้างชุดทรัพยากรเว็บสำหรับการอ้างอิงและการศึกษาเชิงระยะยาว ผู้สร้างเนื้อหาบันทึกแรงบันดาลใจและเอกสารอ้างอิงจากทั่วทั้งเว็บในคลังส่วนตัวที่ค้นหาได้ ผู้ดูแลเอกสารดิจิทัลเก็บรักษาเนื้อหาเว็บทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สำหรับคลังข้อมูลของสถาบันและโครงการริเริ่มการอนุรักษ์ดิจิทัล

คุณสมบัติหลัก

  • การเก็บถาวรหลายรูปแบบ: HTML, PDF, ภาพหน้าจอ, WARC, การดึงวิดีโอ, เสียง และเอกสาร
  • การค้นหาข้อความเต็มรูปแบบที่ขับเคลื่อนโดย Sonic เพื่อการค้นพบเนื้อหาในคลังข้อมูลได้ทันที
  • การเก็บถาวรเว็บไซต์, ฟีด RSS และบุ๊กมาร์กตามกำหนดเวลาเพื่อการเก็บรักษาอัตโนมัติ
  • การเก็บถาวรผ่านเบราว์เซอร์ด้วย NoVNC สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ JavaScript มากซึ่งต้องมีการเรนเดอร์
  • นำเข้าจากบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์, Pocket, Pinboard, Instapaper และบริการอื่นๆ
  • การยืนยันตัวตนผู้ใช้หลายคนและการควบคุมการเข้าถึงสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • REST API และเครื่องมือ CLI สำหรับการเก็บถาวรและการทำงานอัตโนมัติด้วยโปรแกรม
  • การตรวจจับรายการซ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บถาวร URL เดียวกันซ้ำซ้อน
  • เมตริกคุณภาพการเก็บถาวรและการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกได้สมบูรณ์
  • สถาปัตยกรรมที่ปรับขยายได้พร้อมรองรับตัวแยกข้อมูลและการผสานรวมที่กำหนดเอง

ทำไมต้องติดตั้ง ArchiveBox บน Hostinger VPS

การติดตั้ง ArchiveBox บน Hostinger VPS ให้ความจุในการจัดเก็บและพลังประมวลผลที่จำเป็นสำหรับการเก็บถาวรเว็บที่ครอบคลุมในขนาดใหญ่ แตกต่างจากโซลูชันคลาวด์สตอเรจที่มีการคิดค่าบริการตามการใช้งานและค่าธรรมเนียมการส่งข้อมูลออก โฮสติ้ง VPS เสนอค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้สำหรับการดำเนินการเก็บถาวรไม่จำกัดและการจัดเก็บไฟล์สื่อขนาดใหญ่ ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์เฉพาะช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้เมื่อเก็บถาวรเนื้อหาวิดีโอ, เรนเดอร์เว็บไซต์ที่ใช้ JavaScript มาก หรือประมวลผล URL จำนวนมาก คุณยังคงรักษาอธิปไตยของข้อมูลอย่างสมบูรณ์เหนือเนื้อหาที่เก็บถาวร ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความต้องการในการเก็บถาวรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย, การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเป็นส่วนตัว การติดตั้ง VPS ช่วยให้สามารถกำหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล, กลยุทธ์การสำรองข้อมูล และการผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของคุณสำหรับเวิร์กโฟลว์การเก็บรักษาเว็บระดับองค์กร

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน ArchiveBox

