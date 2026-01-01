ArchiveBox es una plataforma de archivado de internet autoalojada de código abierto que permite a los usuarios preservar contenido web en múltiples formatos para almacenamiento a largo plazo y accesibilidad. Con más de 18.000 estrellas en GitHub y desarrollo activo desde 2017, ArchiveBox se ha convertido en la solución líder para individuos y organizaciones que necesitan un archivado web fiable sin depender de servicios de terceros como Internet Archive. Captura sitios web como HTML, PDF, capturas de pantalla, archivos WARC y extrae contenido multimedia para asegurar que el contenido permanezca accesible incluso cuando las fuentes originales desaparezcan.

Casos de uso comunes

Periodistas e investigadores utilizan ArchiveBox para preservar materiales de origen y pruebas para trabajos de investigación, creando registros verificables de contenido web que puede cambiar o desaparecer. Equipos legales archivan sitios web y contenido de redes sociales para soporte en litigios y documentación de cumplimiento. Investigadores académicos construyen colecciones de recursos web para citación y estudios longitudinales. Creadores de contenido guardan inspiración y materiales de referencia de toda la web en bibliotecas personales con capacidad de búsqueda. Archivistas digitales preservan contenido web cultural e histórico para repositorios institucionales e iniciativas de preservación digital.

Características clave

Archivado multiformato: HTML, PDF, capturas de pantalla, WARC, extracción de vídeo, audio y documentos

Búsqueda de texto completo impulsada por Sonic para el descubrimiento instantáneo de contenido en todos los archivos

Archivado programado de sitios web, fuentes RSS y marcadores para una preservación automatizada

Archivado basado en navegador con NoVNC para sitios con mucho JavaScript que requieren renderizado

Importación desde marcadores del navegador, Pocket, Pinboard, Instapaper y otros servicios

Autenticación multiusuario y control de acceso para la colaboración en equipo

API REST y herramientas CLI para archivado programático y automatización

Detección de duplicados para evitar el archivado redundante de las mismas URL

Métricas de calidad y validación de archivo para asegurar capturas completas

Arquitectura extensible con soporte para extractores e integraciones personalizadas

¿Por qué implementar ArchiveBox en un VPS de Hostinger?

Implementar ArchiveBox en un VPS de Hostinger proporciona la capacidad de almacenamiento y la potencia de procesamiento necesarias para un archivado web integral a escala. A diferencia de las soluciones de almacenamiento en la nube con tarifas de medición y egreso, el hosting VPS ofrece costes predecibles para operaciones de archivado ilimitadas y almacenamiento de archivos multimedia grandes. Los recursos de servidor dedicados aseguran un rendimiento fiable al archivar contenido de vídeo, renderizar sitios web con mucho JavaScript o procesar grandes lotes de URL. Mantienes la soberanía total de los datos sobre el contenido archivado, algo crítico para las necesidades de archivado legales, de cumplimiento y sensibles a la privacidad. La implementación en VPS permite políticas de retención personalizadas, estrategias de copia de seguridad e integración con tu infraestructura existente para flujos de trabajo de preservación web de nivel empresarial.