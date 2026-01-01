ArchiveBox

用于保存网页和媒体的自托管互联网归档解决方案

关于 ArchiveBox

ArchiveBox 是一个开源的自托管互联网归档平台，它赋能用户以多种格式保存网络内容，实现长期存储和可访问性。拥有超过 18,000 个 GitHub 星标，自 2017 年以来一直积极开发，ArchiveBox 已成为个人和组织在不依赖互联网档案馆等第三方服务的情况下，进行可靠网络归档的首选解决方案。它以 HTML、PDF、屏幕截图、WARC 文件等形式捕获网站，并提取媒体，确保即使原始来源消失，内容仍可访问。

常见用例

记者和研究人员使用 ArchiveBox 保存调查工作的原始材料和证据，创建可验证的网络内容记录，以防内容更改或消失。法律团队归档网站和社交媒体内容，以支持诉讼和合规性文档。学术研究人员建立网络资源集合，用于引用和纵向研究。内容创作者将来自网络的灵感和参考资料保存在可搜索的个人图书馆中。数字档案管理员为机构存储库和数字保存计划保存文化和历史网络内容。

主要功能

  • 多格式归档：HTML、PDF、屏幕截图、WARC、视频、音频和文档提取
  • 由 Sonic 提供支持的全文本搜索，可实现跨档案的即时内容发现
  • 网站、RSS 订阅源和书签的计划归档，实现自动化保存
  • 带有 NoVNC 的基于浏览器的归档，适用于需要渲染的 JavaScript 密集型网站
  • 从浏览器书签、Pocket、Pinboard、Instapaper 和其他服务导入
  • 多用户身份验证和访问控制，用于团队协作
  • 用于程序化归档和自动化的 REST API 和 CLI 工具
  • 重复检测，避免对相同 URL 进行冗余归档
  • 归档质量指标和验证，确保完整捕获
  • 可扩展架构，支持自定义提取器和集成

为何在 Hostinger VPS 上部署 ArchiveBox

在 Hostinger VPS 上部署 ArchiveBox 可提供大规模全面网络归档所需的存储容量和处理能力。与按计量和出站流量收费的云存储解决方案不同，VPS 托管为无限归档操作和大型媒体文件存储提供可预测的成本。专用服务器资源可确保在归档视频内容、渲染 JavaScript 密集型网站或处理大量 URL 时提供可靠的性能。您对归档内容拥有完全的数据主权，这对于法律、合规性和隐私敏感的归档需求至关重要。VPS 部署支持自定义保留策略、备份策略以及与现有基础设施的集成，以实现企业级网络保存工作流程。

选择要部署的 VPS 方案 ArchiveBox

KVM 2
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
CNY  51.99 /月

以 CNY 94.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。

