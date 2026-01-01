ArchiveBox

Soluție de arhivare web autogăzduită pentru păstrarea paginilor web și a conținutului media

KVM 2
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
6,99  € /lună

Se reînnoiește la prețul de 12,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.

Despre ArchiveBox

ArchiveBox este o platformă de arhivare internet open-source, auto-găzduită, care permite utilizatorilor să păstreze conținut web în multiple formate pentru stocare pe termen lung și accesibilitate. Cu peste 18.000 de stele pe GitHub și dezvoltare activă din 2017, ArchiveBox a devenit soluția principală pentru persoane fizice și organizații care au nevoie de arhivare web fiabilă fără a depinde de servicii terțe, precum Internet Archive. Capturează site-uri web ca HTML, PDF, capturi de ecran, fișiere WARC și extrage media pentru a asigura că conținutul rămâne accesibil chiar și atunci când sursele originale dispar.

Cazuri de utilizare frecvente

Jurnaliștii și cercetătorii utilizează ArchiveBox pentru a păstra materiale sursă și dovezi pentru munca de investigație, creând înregistrări verificabile ale conținutului web care se poate schimba sau dispărea. Echipele juridice arhivează site-uri web și conținut de social media pentru suport în litigii și documentație de conformitate. Cercetătorii academici construiesc colecții de resurse web pentru citare și studii longitudinale. Creatorii de conținut salvează inspirație și materiale de referință de pe întregul web în biblioteci personale căutabile. Arhiviștii digitali păstrează conținut web cultural și istoric pentru depozite instituționale și inițiative de conservare digitală.

Funcționalități cheie

  • Arhivare multi-format: HTML, PDF, capturi de ecran, WARC, extragere video, audio și documente
  • Căutare full-text alimentată de Sonic pentru descoperirea instantanee a conținutului în arhive
  • Arhivare programată a site-urilor web, feed-urilor RSS și marcajelor pentru conservare automată
  • Arhivare bazată pe browser cu NoVNC pentru site-uri cu mult JavaScript care necesită randare
  • Import din marcaje de browser, Pocket, Pinboard, Instapaper și alte servicii
  • Autentificare multi-utilizator și control al accesului pentru colaborarea în echipă
  • Instrumente REST API și CLI pentru arhivare programatică și automatizare
  • Detectarea duplicatelor pentru a evita arhivarea redundantă a acelorași URL-uri
  • Metricile de calitate a arhivei și validare pentru a asigura capturi complete
  • Arhitectură extensibilă cu suport pentru extractoare și integrări personalizate

De ce să implementezi ArchiveBox pe Hostinger VPS

Implementarea ArchiveBox pe Hostinger VPS oferă capacitatea de stocare și puterea de procesare necesare pentru o arhivare web cuprinzătoare la scară largă. Spre deosebire de soluțiile de stocare cloud cu taxare și taxe de ieșire, găzduirea VPS oferă costuri previzibile pentru operațiuni de arhivare nelimitate și stocarea fișierelor media mari. Resursele dedicate ale serverului asigură performanțe fiabile la arhivarea conținutului video, randarea site-urilor web cu mult JavaScript sau procesarea unor loturi mari de URL-uri. Tu menții suveranitatea completă a datelor asupra conținutului arhivat, critică pentru nevoile de arhivare juridice, de conformitate și sensibile la confidențialitate. Implementarea VPS permite politici personalizate de retenție, strategii de backup și integrare cu infrastructura ta existentă pentru fluxuri de lucru de conservare web la nivel de întreprindere.

