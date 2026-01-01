ArchiveBox es una plataforma de archivo de internet de código abierto y autoalojada que permite a los usuarios preservar contenido web en múltiples formatos para almacenamiento y accesibilidad a largo plazo. Con más de 18,000 estrellas en GitHub y desarrollo activo desde 2017, ArchiveBox se ha convertido en la solución líder para individuos y organizaciones que necesitan un archivo web confiable sin depender de servicios de terceros como Internet Archive. Captura sitios web como HTML, PDF, capturas de pantalla, archivos WARC y extrae medios para asegurar que el contenido permanezca accesible incluso cuando las fuentes originales desaparecen.

Usos Comunes

Periodistas e investigadores utilizan ArchiveBox para preservar materiales fuente y evidencia para trabajos de investigación, creando registros verificables de contenido web que puede cambiar o desaparecer. Equipos legales archivan sitios web y contenido de redes sociales para soporte de litigios y documentación de cumplimiento. Investigadores académicos construyen colecciones de recursos web para citación y estudios longitudinales. Creadores de contenido guardan inspiración y materiales de referencia de toda la web en bibliotecas personales con capacidad de búsqueda. Archivistas digitales preservan contenido web cultural e histórico para repositorios institucionales e iniciativas de preservación digital.

Características Clave

Archivo multiformato: HTML, PDF, capturas de pantalla, WARC, extracción de video, audio y documentos

Búsqueda de texto completo impulsada por Sonic para el descubrimiento instantáneo de contenido en todos los archivos

Archivo programado de sitios web, fuentes RSS y marcadores para una preservación automatizada

Archivo basado en navegador con NoVNC para sitios con mucho JavaScript que requieren renderizado

Importación desde marcadores del navegador, Pocket, Pinboard, Instapaper y otros servicios

Autenticación multiusuario y control de acceso para la colaboración en equipo

API REST y herramientas CLI para archivo programático y automatización

Detección de duplicados para evitar el archivo redundante de las mismas URL

Métricas de calidad de archivo y validación para asegurar capturas completas

Arquitectura extensible con soporte para extractores e integraciones personalizadas

Por qué implementar ArchiveBox en Hostinger VPS

Implementar ArchiveBox en Hostinger VPS proporciona la capacidad de almacenamiento y la potencia de procesamiento necesarias para un archivo web integral a escala. A diferencia de las soluciones de almacenamiento en la nube con tarifas de medición y egreso, el alojamiento VPS ofrece costos predecibles para operaciones de archivo ilimitadas y almacenamiento de archivos multimedia grandes. Los recursos de servidor dedicados aseguran un rendimiento confiable al archivar contenido de video, renderizar sitios web con mucho JavaScript o procesar grandes lotes de URL. Usted mantiene una soberanía de datos completa sobre el contenido archivado, lo cual es crítico para las necesidades de archivo legales, de cumplimiento y sensibles a la privacidad. La implementación de VPS permite políticas de retención personalizadas, estrategias de respaldo e integración con su infraestructura existente para flujos de trabajo de preservación web de nivel empresarial.