ArchiveBox هي منصة أرشفة إنترنت مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة تمكّن المستخدمين من حفظ محتوى الويب بتنسيقات متعددة للتخزين طويل الأمد وإمكانية الوصول. مع أكثر من 18,000 نجمة على GitHub وتطوير نشط منذ عام 2017، أصبح ArchiveBox الحل الرائد للأفراد والمؤسسات الذين يحتاجون إلى أرشفة ويب موثوقة دون الاعتماد على خدمات الجهات الخارجية مثل Internet Archive. يلتقط مواقع الويب بتنسيقات HTML و PDF ولقطات الشاشة وملفات WARC، ويستخرج الوسائط لضمان بقاء المحتوى متاحًا حتى عندما تختفي المصادر الأصلية.

حالات الاستخدام الشائعة

يستخدم الصحفيون والباحثون ArchiveBox لحفظ المواد المصدرية والأدلة للأعمال الاستقصائية، مما ينشئ سجلات قابلة للتحقق لمحتوى الويب الذي قد يتغير أو يختفي. تقوم الفرق القانونية بأرشفة مواقع الويب ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي لدعم التقاضي ووثائق الامتثال. يبني الباحثون الأكاديميون مجموعات من موارد الويب للاستشهاد بها والدراسات الطولية. يحفظ منشئو المحتوى مواد الإلهام والمراجع من جميع أنحاء الويب في مكتبات شخصية قابلة للبحث. يحافظ أمناء الأرشيف الرقميون على محتوى الويب الثقافي والتاريخي للمستودعات المؤسسية ومبادرات الحفظ الرقمي.

الميزات الرئيسية

أرشفة متعددة التنسيقات: HTML، PDF، لقطات شاشة، WARC، استخراج الفيديو والصوت والمستندات

بحث نصي كامل مدعوم من Sonic لاكتشاف المحتوى الفوري عبر الأرشيفات

أرشفة مجدولة لمواقع الويب وخلاصات RSS والإشارات المرجعية للحفظ التلقائي

أرشفة قائمة على المتصفح باستخدام NoVNC للمواقع التي تعتمد بشكل كبير على JavaScript وتتطلب عرضًا

الاستيراد من الإشارات المرجعية للمتصفح وPocket وPinboard وInstapaper وخدمات أخرى

مصادقة متعددة المستخدمين والتحكم في الوصول لتعاون الفريق

أدوات REST API و CLI للأرشفة البرمجية والأتمتة

اكتشاف التكرارات لتجنب الأرشفة الزائدة لنفس عناوين URL

مقاييس جودة الأرشيف والتحقق لضمان الالتقاط الكامل

بنية قابلة للتوسيع مع دعم للمستخلصات والتكاملات المخصصة

لماذا تنشر ArchiveBox على Hostinger VPS

يوفر نشر ArchiveBox على Hostinger VPS سعة التخزين وقوة المعالجة اللازمة لأرشفة الويب الشاملة على نطاق واسع. على عكس حلول التخزين السحابي التي تتضمن رسوم القياس والخروج، توفر استضافة VPS تكاليف متوقعة لعمليات الأرشفة غير المحدودة وتخزين ملفات الوسائط الكبيرة. تضمن موارد الخادم المخصصة أداءً موثوقًا عند أرشفة محتوى الفيديو، أو عرض مواقع الويب التي تعتمد بشكل كبير على JavaScript، أو معالجة دفعات كبيرة من عناوين URL. أنت تحافظ على سيادة البيانات الكاملة على المحتوى المؤرشف، وهو أمر بالغ الأهمية لاحتياجات الأرشفة القانونية والامتثال والحساسة للخصوصية. يتيح نشر VPS سياسات استبقاء مخصصة، واستراتيجيات نسخ احتياطي، وتكاملًا مع البنية التحتية الحالية لديك لسير عمل حفظ الويب على مستوى المؤسسات.