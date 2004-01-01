ArchiveBoxは、オープンソースのセルフホスト型インターネットアーカイブプラットフォームです。ユーザーがWebコンテンツを複数の形式で長期保存し、アクセスできるようにします。2017年以来、18,000以上のGitHubスターを獲得し、活発な開発が続けられているArchiveBoxは、Internet Archiveのようなサードパーティサービスに依存することなく、信頼性の高いWebアーカイブを必要とする個人や組織にとって主要なソリューションとなっています。オリジナルのソースが消滅してもコンテンツにアクセスできるように、WebサイトをHTML、PDF、スクリーンショット、WARCファイルとしてキャプチャし、メディアを抽出します。

一般的なユースケース

ジャーナリストや研究者は、ArchiveBoxを使用して、調査作業のための情報源や証拠を保存し、変更または消滅する可能性のあるWebコンテンツの検証可能な記録を作成しています。法務チームは、訴訟支援やコンプライアンス文書のためにWebサイトやソーシャルメディアコンテンツをアーカイブします。学術研究者は、引用や縦断研究のためにWebリソースのコレクションを構築します。コンテンツクリエイターは、Web上のインスピレーションや参考資料を検索可能な個人ライブラリに保存します。デジタルアーカイブ担当者は、機関リポジトリやデジタル保存イニシアチブのために、文化的および歴史的なWebコンテンツを保存します。

主な機能

マルチフォーマットアーカイブ：HTML、PDF、スクリーンショット、WARC、ビデオ、オーディオ、ドキュメント抽出

Sonicによる全文検索で、アーカイブ全体からコンテンツを即座に発見

Webサイト、RSSフィード、ブックマークのスケジュールアーカイブによる自動保存

レンダリングが必要なJavaScriptを多用するサイト向けのNoVNCによるブラウザベースのアーカイブ

ブラウザのブックマーク、Pocket、Pinboard、Instapaper、その他のサービスからのインポート

チームコラボレーションのためのマルチユーザー認証とアクセス制御

プログラムによるアーカイブと自動化のためのREST APIおよびCLIツール

同じURLの重複アーカイブを避けるための重複検出

完全なキャプチャを保証するためのアーカイブ品質メトリクスと検証

カスタムエクストラクターと統合をサポートする拡張可能なアーキテクチャ

Hostinger VPSにArchiveBoxをデプロイする理由

Hostinger VPSにArchiveBoxをデプロイすることで、大規模なWebアーカイブに必要なストレージ容量と処理能力が得られます。従量課金制やデータ転送費用が発生するクラウドストレージソリューションとは異なり、VPSホスティングは無制限のアーカイブ操作と大容量メディアファイルストレージに対して予測可能なコストを提供します。専用サーバーリソースは、ビデオコンテンツのアーカイブ、JavaScriptを多用するWebサイトのレンダリング、または大量のURLの処理時に信頼性の高いパフォーマンスを保証します。アーカイブされたコンテンツに対する完全なデータ主権を維持でき、これは法的、コンプライアンス、プライバシーに配慮したアーカイブのニーズにとって重要です。VPSデプロイメントにより、カスタム保持ポリシー、バックアップ戦略、および既存のインフラストラクチャとの統合が可能になり、エンタープライズグレードのWeb保存ワークフローを実現します。