ArchiveBox adalah platform pengarsipan internet open-source yang di-host sendiri yang memberdayakan pengguna untuk menyimpan konten web dalam berbagai format untuk penyimpanan dan aksesibilitas jangka panjang. Dengan lebih dari 18.000 bintang GitHub dan pengembangan aktif sejak 2017, ArchiveBox telah menjadi solusi terkemuka bagi individu dan organisasi yang membutuhkan pengarsipan web yang andal tanpa bergantung pada layanan pihak ketiga seperti Internet Archive. Ini mengambil situs web sebagai HTML, PDF, tangkapan layar, file WARC, dan mengekstrak media untuk memastikan konten tetap dapat diakses bahkan ketika sumber aslinya hilang.

Kasus Penggunaan Umum

Jurnalis dan peneliti menggunakan ArchiveBox untuk menyimpan materi sumber dan bukti untuk pekerjaan investigasi, menciptakan catatan konten web yang dapat diverifikasi yang mungkin berubah atau hilang. Tim hukum mengarsipkan situs web dan konten media sosial untuk dukungan litigasi dan dokumentasi kepatuhan. Peneliti akademis membangun koleksi sumber daya web untuk kutipan dan studi longitudinal. Pembuat konten menyimpan inspirasi dan materi referensi dari seluruh web dalam perpustakaan pribadi yang dapat dicari. Arsiparis digital menyimpan konten web budaya dan sejarah untuk repositori institusional dan inisiatif pelestarian digital.

Fitur Utama

Pengarsipan multi-format: HTML, PDF, tangkapan layar, WARC, video, audio, dan ekstraksi dokumen

Pencarian teks lengkap yang didukung oleh Sonic untuk penemuan konten instan di seluruh arsip

Pengarsipan terjadwal situs web, feed RSS, dan bookmark untuk pelestarian otomatis

Pengarsipan berbasis browser dengan NoVNC untuk situs yang banyak menggunakan JavaScript yang memerlukan rendering

Impor dari bookmark browser, Pocket, Pinboard, Instapaper, dan layanan lainnya

Autentikasi multi-pengguna dan kontrol akses untuk kolaborasi tim

REST API dan alat CLI untuk pengarsipan dan otomatisasi terprogram

Deteksi duplikat untuk menghindari pengarsipan URL yang sama secara berlebihan

Metrik kualitas arsip dan validasi untuk memastikan pengambilan yang lengkap

Arsitektur yang dapat diperluas dengan dukungan untuk ekstraktor dan integrasi kustom

Mengapa menerapkan ArchiveBox di Hostinger VPS

Menerapkan ArchiveBox di Hostinger VPS menyediakan kapasitas penyimpanan dan daya pemrosesan yang dibutuhkan untuk pengarsipan web komprehensif dalam skala besar. Tidak seperti solusi penyimpanan cloud dengan biaya pengukuran dan egress, hosting VPS menawarkan biaya yang dapat diprediksi untuk operasi pengarsipan tanpa batas dan penyimpanan file media besar. Sumber daya server khusus memastikan kinerja yang andal saat mengarsipkan konten video, merender situs web yang banyak menggunakan JavaScript, atau memproses kumpulan URL yang besar. Anda mempertahankan kedaulatan data penuh atas konten yang diarsipkan, yang penting untuk kebutuhan pengarsipan yang sensitif terhadap hukum, kepatuhan, dan privasi. Penerapan VPS memungkinkan kebijakan retensi kustom, strategi pencadangan, dan integrasi dengan infrastruktur Anda yang ada untuk alur kerja pelestarian web tingkat perusahaan.