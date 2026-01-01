ArchiveBox est une plateforme d'archivage internet auto-hébergée et open source qui permet aux utilisateurs de préserver le contenu web sous plusieurs formats pour un stockage et une accessibilité à long terme. Avec plus de 18 000 étoiles GitHub et un développement actif depuis 2017, ArchiveBox est devenue la solution de référence pour les particuliers et les organisations qui ont besoin d'un archivage web fiable sans dépendre de services tiers comme Internet Archive. Elle capture les sites web sous forme de HTML, PDF, captures d'écran, fichiers WARC, et extrait les médias pour garantir que le contenu reste accessible même lorsque les sources originales disparaissent.

Cas d'utilisation courants

Les journalistes et les chercheurs utilisent ArchiveBox pour préserver les documents sources et les preuves pour leurs enquêtes, créant des enregistrements vérifiables du contenu web susceptible de changer ou de disparaître. Les équipes juridiques archivent les sites web et le contenu des médias sociaux pour le soutien aux litiges et la documentation de conformité. Les chercheurs universitaires constituent des collections de ressources web pour la citation et les études longitudinales. Les créateurs de contenu sauvegardent l'inspiration et les documents de référence du web dans des bibliothèques personnelles consultables. Les archivistes numériques préservent le contenu web culturel et historique pour les dépôts institutionnels et les initiatives de préservation numérique.

Fonctionnalités clés

Archivage multiformat : HTML, PDF, captures d'écran, WARC, extraction de vidéos, d'audio et de documents

Recherche plein texte optimisée par Sonic pour une découverte instantanée du contenu à travers les archives

Archivage programmé de sites web, de flux RSS et de signets pour une préservation automatisée

Archivage basé sur navigateur avec NoVNC pour les sites riches en JavaScript nécessitant un rendu

Importation depuis les signets de navigateur, Pocket, Pinboard, Instapaper et d'autres services

Authentification multi-utilisateur et contrôle d'accès pour la collaboration en équipe

API REST et outils CLI pour l'archivage et l'automatisation programmatiques

Détection des doublons pour éviter l'archivage redondant des mêmes URL

Mesures de qualité et validation des archives pour garantir des captures complètes

Architecture extensible avec prise en charge des extracteurs et intégrations personnalisés

Pourquoi déployer ArchiveBox sur un VPS Hostinger

Le déploiement d'ArchiveBox sur un VPS Hostinger offre la capacité de stockage et la puissance de traitement nécessaires pour un archivage web complet à grande échelle. Contrairement aux solutions de stockage cloud avec des frais de mesure et de sortie, l'hébergement VPS offre des coûts prévisibles pour des opérations d'archivage illimitées et le stockage de fichiers multimédias volumineux. Les ressources de serveur dédiées garantissent des performances fiables lors de l'archivage de contenu vidéo, du rendu de sites web riches en JavaScript ou du traitement de grands lots d'URL. Vous conservez une souveraineté totale sur les données archivées, ce qui est essentiel pour les besoins d'archivage juridiques, de conformité et sensibles à la confidentialité. Le déploiement VPS permet des politiques de rétention personnalisées, des stratégies de sauvegarde et une intégration avec votre infrastructure existante pour des flux de travail de préservation web de niveau entreprise.