ArchiveBox é uma plataforma de arquivamento de internet de código aberto e auto-hospedada que capacita os usuários a preservar conteúdo web em múltiplos formatos para armazenamento e acessibilidade de longo prazo. Com mais de 18.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento ativo desde 2017, o ArchiveBox se tornou a solução líder para indivíduos e organizações que precisam de arquivamento web confiável sem depender de serviços de terceiros como o Internet Archive. Ele captura sites como HTML, PDF, capturas de tela, arquivos WARC e extrai mídias para garantir que o conteúdo permaneça acessível mesmo quando as fontes originais desaparecem.

Casos de Uso Comuns

Jornalistas e pesquisadores usam o ArchiveBox para preservar materiais de origem e evidências para trabalhos investigativos, criando registros verificáveis de conteúdo web que podem mudar ou desaparecer. Equipes jurídicas arquivam sites e conteúdo de mídia social para suporte a litígios e documentação de conformidade. Pesquisadores acadêmicos constroem coleções de recursos web para citação e estudos longitudinais. Criadores de conteúdo salvam inspirações e materiais de referência de toda a web em bibliotecas pessoais pesquisáveis. Arquivistas digitais preservam conteúdo web cultural e histórico para repositórios institucionais e iniciativas de preservação digital.

Principais Recursos

Arquivamento multi-formato: HTML, PDF, capturas de tela, WARC, vídeo, áudio e extração de documentos

Pesquisa de texto completo alimentada por Sonic para descoberta instantânea de conteúdo em arquivos

Arquivamento agendado de sites, feeds RSS e favoritos para preservação automatizada

Arquivamento baseado em navegador com NoVNC para sites com muito JavaScript que exigem renderização

Importação de favoritos do navegador, Pocket, Pinboard, Instapaper e outros serviços

Autenticação multiusuário e controle de acesso para colaboração em equipe

API REST e ferramentas CLI para arquivamento programático e automação

Detecção de duplicatas para evitar arquivamento redundante das mesmas URLs

Métricas de qualidade e validação de arquivo para garantir capturas completas

Arquitetura extensível com suporte para extratores e integrações personalizadas

Por que implantar o ArchiveBox no VPS da Hostinger

A implantação do ArchiveBox no VPS da Hostinger oferece a capacidade de armazenamento e o poder de processamento necessários para um arquivamento web abrangente em escala. Ao contrário das soluções de armazenamento em nuvem com medição e taxas de saída, a hospedagem VPS oferece custos previsíveis para operações de arquivamento ilimitadas e armazenamento de grandes arquivos de mídia. Recursos de servidor dedicados garantem desempenho confiável ao arquivar conteúdo de vídeo, renderizar sites com muito JavaScript ou processar grandes lotes de URLs. Você mantém total soberania dos dados sobre o conteúdo arquivado, o que é fundamental para necessidades de arquivamento legais, de conformidade e sensíveis à privacidade. A implantação de VPS permite políticas de retenção personalizadas, estratégias de backup e integração com sua infraestrutura existente para fluxos de trabalho de preservação web de nível empresarial.