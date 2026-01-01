ArchiveBox
Solução de arquivamento de internet auto-hospedada para preservar páginas web e mídia
Selecione o plano VPS para implantação ArchiveBox
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
Sobre ArchiveBox
ArchiveBox é uma plataforma de arquivamento de internet de código aberto e auto-hospedada que capacita os usuários a preservar conteúdo web em múltiplos formatos para armazenamento e acessibilidade de longo prazo. Com mais de 18.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento ativo desde 2017, o ArchiveBox se tornou a solução líder para indivíduos e organizações que precisam de arquivamento web confiável sem depender de serviços de terceiros como o Internet Archive. Ele captura sites como HTML, PDF, capturas de tela, arquivos WARC e extrai mídias para garantir que o conteúdo permaneça acessível mesmo quando as fontes originais desaparecem.
Casos de Uso Comuns
Jornalistas e pesquisadores usam o ArchiveBox para preservar materiais de origem e evidências para trabalhos investigativos, criando registros verificáveis de conteúdo web que podem mudar ou desaparecer. Equipes jurídicas arquivam sites e conteúdo de mídia social para suporte a litígios e documentação de conformidade. Pesquisadores acadêmicos constroem coleções de recursos web para citação e estudos longitudinais. Criadores de conteúdo salvam inspirações e materiais de referência de toda a web em bibliotecas pessoais pesquisáveis. Arquivistas digitais preservam conteúdo web cultural e histórico para repositórios institucionais e iniciativas de preservação digital.
Principais Recursos
- Arquivamento multi-formato: HTML, PDF, capturas de tela, WARC, vídeo, áudio e extração de documentos
- Pesquisa de texto completo alimentada por Sonic para descoberta instantânea de conteúdo em arquivos
- Arquivamento agendado de sites, feeds RSS e favoritos para preservação automatizada
- Arquivamento baseado em navegador com NoVNC para sites com muito JavaScript que exigem renderização
- Importação de favoritos do navegador, Pocket, Pinboard, Instapaper e outros serviços
- Autenticação multiusuário e controle de acesso para colaboração em equipe
- API REST e ferramentas CLI para arquivamento programático e automação
- Detecção de duplicatas para evitar arquivamento redundante das mesmas URLs
- Métricas de qualidade e validação de arquivo para garantir capturas completas
- Arquitetura extensível com suporte para extratores e integrações personalizadas
Por que implantar o ArchiveBox no VPS da Hostinger
A implantação do ArchiveBox no VPS da Hostinger oferece a capacidade de armazenamento e o poder de processamento necessários para um arquivamento web abrangente em escala. Ao contrário das soluções de armazenamento em nuvem com medição e taxas de saída, a hospedagem VPS oferece custos previsíveis para operações de arquivamento ilimitadas e armazenamento de grandes arquivos de mídia. Recursos de servidor dedicados garantem desempenho confiável ao arquivar conteúdo de vídeo, renderizar sites com muito JavaScript ou processar grandes lotes de URLs. Você mantém total soberania dos dados sobre o conteúdo arquivado, o que é fundamental para necessidades de arquivamento legais, de conformidade e sensíveis à privacidade. A implantação de VPS permite políticas de retenção personalizadas, estratégias de backup e integração com sua infraestrutura existente para fluxos de trabalho de preservação web de nível empresarial.
Selecione o plano VPS para implantação ArchiveBox
Renovação por R$ 69,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.