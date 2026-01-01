ArchiveBox – це платформа для архівування в інтернеті з відкритим кодом, що дозволяє користувачам зберігати веб-контент у різних форматах для довгострокового зберігання та доступності. З понад 18,000 зірок на GitHub та активною розробкою з 2017 року, ArchiveBox став провідним рішенням для осіб та організацій, які потребують надійного архівування веб-контенту без залежності від сторонніх сервісів, таких як Internet Archive. Він захоплює веб-сайти у форматах HTML, PDF, скріншотів, WARC-файлів та витягує медіа, щоб забезпечити доступність контенту навіть тоді, коли оригінальні джерела зникають.

Звичайні випадки використання

Журналісти та дослідники використовують ArchiveBox для збереження джерел та доказів для розслідувальної роботи, створюючи перевірені записи веб-контенту, який може змінюватися або зникати. Юридичні команди архівують веб-сайти та контент у соціальних мережах для підтримки судових розглядів та документації з дотримання вимог. Академічні дослідники створюють колекції веб-ресурсів для цитування та довгострокових досліджень. Творці контенту зберігають натхнення та довідкові матеріали з усього вебу у пошукових особистих бібліотеках. Цифрові архівісти зберігають культурний та історичний веб-контент для інституційних репозиторіїв та ініціатив цифрового збереження.

Ключові особливості

Архівування в кількох форматах: HTML, PDF, скріншоти, WARC, відео, аудіо та витяг документів

Пошук по всьому тексту, що підтримується Sonic, для миттєвого виявлення контенту в архівах

Заплановане архівування веб-сайтів, RSS-каналів та закладок для автоматизованого збереження

Архівування через браузер з NoVNC для сайтів з важким JavaScript, що потребують рендерингу

Імпорт з закладок браузера, Pocket, Pinboard, Instapaper та інших сервісів

Аутентифікація для кількох користувачів та контроль доступу для командної співпраці

REST API та CLI-інструменти для програмного архівування та автоматизації

Виявлення дублікатів, щоб уникнути повторного архівування тих самих URL

Метрики якості архіву та валідація для забезпечення повноти захоплень

Розширювана архітектура з підтримкою кастомних екстракторів та інтеграцій

Чому варто розгорнути ArchiveBox на VPS Hostinger

Розгортання ArchiveBox на VPS Hostinger забезпечує необхідну ємність для зберігання та обчислювальну потужність для комплексного архівування вебу в масштабах. На відміну від рішень для хмарного зберігання з обмеженнями та платою за вихідний трафік, VPS-хостинг пропонує передбачувані витрати для необмежених операцій архівування та зберігання великих медіафайлів. Виділені ресурси сервера забезпечують надійну продуктивність під час архівування відеоконтенту, рендерингу сайтів з важким JavaScript або обробки великих партій URL. Ви зберігаєте повний контроль над архівованим контентом, що є критично важливим для юридичних, відповідних та чутливих до конфіденційності потреб архівування. Розгортання на VPS дозволяє налаштовувати політики зберігання, стратегії резервного копіювання та інтеграцію з вашою існуючою інфраструктурою для робочих процесів збереження вебу корпоративного рівня.