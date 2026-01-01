O ArchiveBox é uma plataforma de arquivo da internet autoalojada de código aberto que permite aos utilizadores preservar conteúdo web em múltiplos formatos para armazenamento a longo prazo e acessibilidade. Com mais de 18.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento ativo desde 2017, o ArchiveBox tornou-se a solução líder para indivíduos e organizações que necessitam de um arquivo web fiável sem depender de serviços de terceiros como o Internet Archive. Ele captura websites como HTML, PDF, capturas de ecrã, ficheiros WARC e extrai multimédia para garantir que o conteúdo permanece acessível mesmo quando as fontes originais desaparecem.

Casos de Uso Comuns

Jornalistas e investigadores utilizam o ArchiveBox para preservar materiais de origem e provas para trabalho de investigação, criando registos verificáveis de conteúdo web que pode mudar ou desaparecer. Equipas jurídicas arquivam websites e conteúdo de redes sociais para suporte a litígios e documentação de conformidade. Investigadores académicos constroem coleções de recursos web para citação e estudos longitudinais. Criadores de conteúdo guardam inspiração e materiais de referência de toda a web em bibliotecas pessoais pesquisáveis. Arquivistas digitais preservam conteúdo web cultural e histórico para repositórios institucionais e iniciativas de preservação digital.

Principais Funcionalidades

Arquivo multiformato: HTML, PDF, capturas de ecrã, WARC, extração de vídeo, áudio e documentos

Pesquisa de texto completo alimentada por Sonic para descoberta instantânea de conteúdo em todos os arquivos

Arquivo agendado de websites, feeds RSS e marcadores para preservação automatizada

Arquivo baseado em navegador com NoVNC para sites com muito JavaScript que exigem renderização

Importação de marcadores de navegador, Pocket, Pinboard, Instapaper e outros serviços

Autenticação multiutilizador e controlo de acesso para colaboração em equipa

API REST e ferramentas CLI para arquivo programático e automação

Deteção de duplicados para evitar o arquivo redundante dos mesmos URLs

Métricas de qualidade de arquivo e validação para garantir capturas completas

Arquitetura extensível com suporte para extratores e integrações personalizadas

Porquê implementar o ArchiveBox no VPS da Hostinger

A implementação do ArchiveBox no VPS da Hostinger fornece a capacidade de armazenamento e o poder de processamento necessários para um arquivo web abrangente em escala. Ao contrário das soluções de armazenamento em cloud com taxas de medição e saída, o alojamento VPS oferece custos previsíveis para operações de arquivo ilimitadas e armazenamento de ficheiros multimédia grandes. Recursos de servidor dedicados garantem um desempenho fiável ao arquivar conteúdo de vídeo, renderizar websites com muito JavaScript ou processar grandes lotes de URLs. Mantém total soberania dos dados sobre o conteúdo arquivado, crítico para necessidades de arquivo legais, de conformidade e sensíveis à privacidade. A implementação VPS permite políticas de retenção personalizadas, estratégias de backup e integração com a sua infraestrutura existente para fluxos de trabalho de preservação web de nível empresarial.