ArchiveBox to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana platforma do archiwizacji internetowej, umożliwiająca użytkownikom zachowanie treści internetowych w wielu formatach w celu długoterminowego przechowywania i dostępności. Z ponad 18 000 gwiazdek na GitHubie i aktywnie rozwijana od 2017 roku, ArchiveBox stał się wiodącym rozwiązaniem dla osób prywatnych i organizacji, które potrzebują niezawodnej archiwizacji stron internetowych bez zależności od usług stron trzecich, takich jak Internet Archive. Przechwytuje strony internetowe jako HTML, PDF, zrzuty ekranu, pliki WARC i wyodrębnia media, aby zapewnić dostępność treści nawet po zniknięciu oryginalnych źródeł.

Typowe zastosowania

Dziennikarze i badacze używają ArchiveBox do zachowywania materiałów źródłowych i dowodów do pracy śledczej, tworząc weryfikowalne zapisy treści internetowych, które mogą ulec zmianie lub zniknąć. Zespoły prawne archiwizują strony internetowe i treści z mediów społecznościowych w celu wsparcia sporów sądowych i dokumentacji zgodności. Badacze akademiccy tworzą kolekcje zasobów internetowych do cytowania i badań długoterminowych. Twórcy treści zapisują inspiracje i materiały referencyjne z całej sieci w przeszukiwalnych bibliotekach osobistych. Archiwiści cyfrowi zachowują kulturowe i historyczne treści internetowe dla repozytoriów instytucjonalnych i inicjatyw cyfrowej konserwacji.

Kluczowe funkcje

Archiwizacja w wielu formatach: HTML, PDF, zrzuty ekranu, WARC, ekstrakcja wideo, audio i dokumentów

Wyszukiwanie pełnotekstowe oparte na Sonicu dla natychmiastowego odkrywania treści w archiwach

Zaplanowana archiwizacja stron internetowych, kanałów RSS i zakładek dla automatycznego zachowywania

Archiwizacja oparta na przeglądarce z NoVNC dla stron intensywnie korzystających z JavaScriptu, wymagających renderowania

Import z zakładek przeglądarki, Pocket, Pinboard, Instapaper i innych usług

Uwierzytelnianie wielu użytkowników i kontrola dostępu dla współpracy zespołowej

Narzędzia REST API i CLI do programowej archiwizacji i automatyzacji

Wykrywanie duplikatów w celu uniknięcia redundantnej archiwizacji tych samych adresów URL

Metryki jakości archiwum i walidacja w celu zapewnienia kompletnych przechwyceń

Rozszerzalna architektura z obsługą niestandardowych ekstraktorów i integracji

Dlaczego warto wdrożyć ArchiveBox na Hostinger VPS

Wdrożenie ArchiveBox na Hostinger VPS zapewnia pojemność pamięci masowej i moc obliczeniową potrzebną do kompleksowej archiwizacji stron internetowych na dużą skalę. W przeciwieństwie do rozwiązań przechowywania w chmurze z opłatami za pomiar i transfer danych, hosting VPS oferuje przewidywalne koszty dla nieograniczonych operacji archiwizacji i przechowywania dużych plików multimedialnych. Dedykowane zasoby serwera zapewniają niezawodną wydajność podczas archiwizacji treści wideo, renderowania stron internetowych intensywnie korzystających z JavaScriptu lub przetwarzania dużych partii adresów URL. Zachowujesz pełną suwerenność danych nad zarchiwizowanymi treściami, co jest kluczowe dla potrzeb archiwizacji wrażliwych na kwestie prawne, zgodności i prywatności. Wdrożenie VPS umożliwia niestandardowe zasady przechowywania, strategie tworzenia kopii zapasowych i integrację z istniejącą infrastrukturą dla korporacyjnych przepływów pracy w zakresie zachowywania stron internetowych.