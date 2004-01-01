ArchiveBox, kullanıcıların web içeriğini uzun süreli depolama ve erişilebilirlik için birden çok formatta koruma imkanı sunan açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan bir internet arşivleme platformudur. 18.000'den fazla GitHub yıldızı ve 2017'den beri aktif geliştirme ile ArchiveBox, Internet Archive gibi üçüncü taraf hizmetlere bağımlı olmadan güvenilir web arşivlemeye ihtiyaç duyan bireyler ve kuruluşlar için önde gelen çözüm haline gelmiştir. Web sitelerini HTML, PDF, ekran görüntüleri, WARC dosyaları olarak yakalar ve orijinal kaynaklar kaybolsa bile içeriğin erişilebilir kalmasını sağlamak için medyayı çıkarır.

Yaygın Kullanım Alanları

Gazeteciler ve araştırmacılar, değişebilecek veya kaybolabilecek web içeriğinin doğrulanabilir kayıtlarını oluşturarak, araştırma çalışmaları için kaynak materyalleri ve kanıtları korumak amacıyla ArchiveBox'ı kullanır. Hukuk ekipleri, dava desteği ve uyumluluk belgeleri için web sitelerini ve sosyal medya içeriğini arşivler. Akademik araştırmacılar, alıntı ve boylamsal çalışmalar için web kaynakları koleksiyonları oluşturur. İçerik oluşturucular, web genelindeki ilham ve referans materyallerini aranabilir kişisel kütüphanelerde saklar. Dijital arşivciler, kurumsal depolar ve dijital koruma girişimleri için kültürel ve tarihi web içeriğini korur.

Temel Özellikler

Çok formatlı arşivleme: HTML, PDF, ekran görüntüleri, WARC, video, ses ve belge çıkarma

Arşivler arasında anında içerik keşfi için Sonic destekli tam metin arama

Otomatik koruma için web sitelerinin, RSS beslemelerinin ve yer imlerinin zamanlanmış arşivlenmesi

Oluşturma gerektiren JavaScript ağırlıklı siteler için NoVNC ile tarayıcı tabanlı arşivleme

Tarayıcı yer imlerinden, Pocket, Pinboard, Instapaper ve diğer hizmetlerden içe aktarma

Ekip işbirliği için çok kullanıcılı kimlik doğrulama ve erişim kontrolü

Programatik arşivleme ve otomasyon için REST API ve CLI araçları

Aynı URL'lerin gereksiz arşivlenmesini önlemek için kopya tespiti

Tam yakalamaları sağlamak için arşiv kalitesi metrikleri ve doğrulama

Özel çıkarıcılar ve entegrasyonlar için destekle genişletilebilir mimari

ArchiveBox'ı Hostinger VPS'e Neden Dağıtmalısınız?

ArchiveBox'ı Hostinger VPS'e dağıtmak, kapsamlı web arşivleme için gereken depolama kapasitesini ve işlem gücünü sağlar. Ölçüm ve çıkış ücretleri olan bulut depolama çözümlerinin aksine, VPS hosting sınırsız arşivleme işlemleri ve büyük medya dosyası depolaması için öngörülebilir maliyetler sunar. Tahsis edilmiş sunucu kaynakları, video içeriğini arşivlerken, JavaScript ağırlıklı web sitelerini oluştururken veya büyük URL gruplarını işlerken güvenilir performans sağlar. Arşivlenmiş içerik üzerinde tam veri egemenliğinizi korursunuz; bu, yasal, uyumluluk ve gizlilik hassasiyeti olan arşivleme ihtiyaçları için kritik öneme sahiptir. VPS dağıtımı, kurumsal düzeyde web koruma iş akışları için özel saklama politikaları, yedekleme stratejileri ve mevcut altyapınızla entegrasyon sağlar.