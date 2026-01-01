ArchiveBox היא פלטפורמת ארכיון אינטרנט בקוד פתוח באירוח עצמי, המאפשרת למשתמשים לשמר תוכן אינטרנט בפורמטים מרובים לאחסון ארוך טווח ונגישות. עם למעלה מ-18,000 כוכבים ב-GitHub ופיתוח פעיל מאז 2017, ArchiveBox הפכה לפתרון המוביל עבור יחידים וארגונים הזקוקים לארכיון אינטרנט אמין מבלי להיות תלויים בשירותי צד שלישי כמו Internet Archive. היא לוכדת אתרים כקובצי HTML, PDF, צילומי מסך, קובצי WARC, ומחלצת מדיה כדי להבטיח שהתוכן יישאר נגיש גם כאשר המקורות המקוריים נעלמים.

מקרי שימוש נפוצים

עיתונאים וחוקרים משתמשים ב-ArchiveBox כדי לשמר חומרי מקור וראיות לעבודת חקירה, ויוצרים תיעודים ניתנים לאימות של תוכן אינטרנט שעלול להשתנות או להיעלם. צוותים משפטיים מארכבים אתרים ותוכן מדיה חברתית לתמיכה בהליכים משפטיים ותיעוד ציות. חוקרים אקדמיים בונים אוספים של משאבי אינטרנט לציטוטים ולמחקרים אורך. יוצרי תוכן שומרים השראה וחומרי עזר מרחבי הרשת בספריות אישיות הניתנות לחיפוש. ארכיונאים דיגיטליים משמרים תוכן אינטרנט תרבותי והיסטורי עבור מאגרים מוסדיים ויוזמות שימור דיגיטלי.

תכונות עיקריות

ארכיון רב-פורמטי: HTML, PDF, צילומי מסך, WARC, וידאו, אודיו וחילוץ מסמכים

חיפוש טקסט מלא המופעל על ידי Sonic לגילוי תוכן מיידי בכל הארכיונים

ארכיון מתוזמן של אתרים, פידים של RSS וסימניות לשימור אוטומטי

ארכיון מבוסס דפדפן עם NoVNC לאתרים עתירי JavaScript הדורשים רינדור

ייבוא מסימניות דפדפן, Pocket, Pinboard, Instapaper ושירותים אחרים

אימות רב-משתמשים ובקרת גישה לשיתוף פעולה בצוות

כלי REST API ו-CLI לארכיון ותיעוד פרוגרמטי

זיהוי כפילויות למניעת ארכיון מיותר של אותם כתובות URL

מדדי איכות ואימות ארכיון להבטחת לכידות מלאות

ארכיטקטורה ניתנת להרחבה עם תמיכה במחלצים והתממשקויות מותאמים אישית

למה לפרוס את ArchiveBox על Hostinger VPS

פריסת ArchiveBox על Hostinger VPS מספקת את קיבולת האחסון וכוח העיבוד הדרושים לארכיון אינטרנט מקיף בקנה מידה גדול. בניגוד לפתרונות אחסון בענן עם חיוב לפי שימוש ודמי יציאה, אחסון VPS מציע עלויות צפויות עבור פעולות ארכיון בלתי מוגבלות ואחסון קבצי מדיה גדולים. משאבי שרת ייעודיים מבטיחים ביצועים אמינים בעת ארכיון תוכן וידאו, רינדור אתרים עתירי JavaScript, או עיבוד קבוצות גדולות של כתובות URL. אתם שומרים על ריבונות נתונים מלאה על התוכן המאורכב, קריטי לצרכי ארכיון משפטיים, ציות ורגישים לפרטיות. פריסת VPS מאפשרת מדיניות שמירה מותאמת אישית, אסטרטגיות גיבוי ושילוב עם התשתית הקיימת שלכם עבור תהליכי עבודה של שימור אינטרנט ברמה ארגונית.