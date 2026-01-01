ArchiveBox ist eine quelloffene, selbstgehostete Internet-Archivierungsplattform, die Benutzern ermöglicht, Webinhalte in verschiedenen Formaten für die Langzeitspeicherung und Zugänglichkeit zu bewahren. Mit über 18.000 GitHub-Sternen und aktiver Entwicklung seit 2017 hat sich ArchiveBox zur führenden Lösung für Einzelpersonen und Organisationen entwickelt, die eine zuverlässige Webarchivierung benötigen, ohne von Drittanbieterdiensten wie dem Internet Archive abhängig zu sein. Es erfasst Websites als HTML, PDF, Screenshots, WARC-Dateien und extrahiert Medien, um sicherzustellen, dass Inhalte zugänglich bleiben, selbst wenn Originalquellen verschwinden.

Häufige Anwendungsfälle

Journalisten und Forscher nutzen ArchiveBox, um Quellmaterialien und Beweismittel für investigative Arbeiten zu bewahren und so nachprüfbare Aufzeichnungen von Webinhalten zu erstellen, die sich ändern oder verschwinden können. Rechtsteams archivieren Websites und Social-Media-Inhalte zur Prozessunterstützung und für Compliance-Dokumentationen. Akademische Forscher bauen Sammlungen von Webressourcen für Zitationen und Längsschnittstudien auf. Content-Ersteller speichern Inspirationen und Referenzmaterialien aus dem gesamten Web in durchsuchbaren persönlichen Bibliotheken. Digitale Archivare bewahren kulturelle und historische Webinhalte für institutionelle Repositorien und Initiativen zur digitalen Langzeitarchivierung.

Hauptmerkmale

Archivierung in mehreren Formaten: HTML, PDF, Screenshots, WARC, Video, Audio und Dokumentenextraktion

Volltextsuche, unterstützt von Sonic, für die sofortige Inhaltsentdeckung über Archive hinweg

Geplante Archivierung von Websites, RSS-Feeds und Lesezeichen für die automatisierte Bewahrung

Browser-basierte Archivierung mit NoVNC für JavaScript-lastige Websites, die Rendering erfordern

Import aus Browser-Lesezeichen, Pocket, Pinboard, Instapaper und anderen Diensten

Mehrbenutzer-Authentifizierung und Zugriffskontrolle für die Teamzusammenarbeit

REST-API- und CLI-Tools für programmatische Archivierung und Automatisierung

Duplikaterkennung zur Vermeidung redundanter Archivierung derselben URLs

Archivqualitätsmetriken und Validierung zur Sicherstellung vollständiger Erfassungen

Erweiterbare Architektur mit Unterstützung für benutzerdefinierte Extraktoren und Integrationen

Warum ArchiveBox auf Hostinger VPS bereitstellen

Die Bereitstellung von ArchiveBox auf Hostinger VPS bietet die Speicherkapazität und Verarbeitungsleistung, die für eine umfassende Webarchivierung im großen Maßstab erforderlich sind. Im Gegensatz zu Cloud-Speicherlösungen mit Verbrauchs- und Ausgangsgebühren bietet VPS-Hosting vorhersehbare Kosten für unbegrenzte Archivierungsvorgänge und die Speicherung großer Mediendateien. Dedizierte Serverressourcen gewährleisten eine zuverlässige Leistung beim Archivieren von Videoinhalten, Rendern von JavaScript-lastigen Websites oder Verarbeiten großer URL-Batches. Sie behalten die vollständige Datenhoheit über archivierte Inhalte, was für rechtliche, Compliance- und datenschutzsensible Archivierungsanforderungen entscheidend ist. Die VPS-Bereitstellung ermöglicht benutzerdefinierte Aufbewahrungsrichtlinien, Backup-Strategien und die Integration in Ihre bestehende Infrastruktur für Web-Archivierungs-Workflows auf Unternehmensniveau.