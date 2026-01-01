ArchiveBox는 사용자가 웹 콘텐츠를 다양한 형식으로 보존하여 장기 보관 및 접근성을 확보할 수 있도록 지원하는 오픈소스 자체 호스팅 인터넷 아카이빙 플랫폼입니다. 2017년부터 활발히 개발되어 18,000개 이상의 GitHub 스타를 기록하며, ArchiveBox는 Internet Archive와 같은 타사 서비스에 의존하지 않고 안정적인 웹 아카이빙이 필요한 개인 및 조직을 위한 선도적인 솔루션이 되었습니다. 원본 소스가 사라져도 콘텐츠에 계속 접근할 수 있도록 웹사이트를 HTML, PDF, 스크린샷, WARC 파일로 캡처하고 미디어를 추출합니다.

일반적인 사용 사례

언론인과 연구원은 조사 작업을 위한 원본 자료와 증거를 보존하기 위해 ArchiveBox를 사용하며, 변경되거나 사라질 수 있는 웹 콘텐츠의 검증 가능한 기록을 생성합니다. 법무팀은 소송 지원 및 규정 준수 문서를 위해 웹사이트와 소셜 미디어 콘텐츠를 아카이빙합니다. 학술 연구원은 인용 및 종단 연구를 위한 웹 리소스 컬렉션을 구축합니다. 콘텐츠 제작자는 검색 가능한 개인 라이브러리에 웹 전반의 영감과 참고 자료를 저장합니다. 디지털 아키비스트는 기관 저장소 및 디지털 보존 이니셔티브를 위해 문화적, 역사적 웹 콘텐츠를 보존합니다.

주요 기능

다중 형식 아카이빙: HTML, PDF, 스크린샷, WARC, 비디오, 오디오 및 문서 추출

아카이브 전반에서 즉각적인 콘텐츠 검색을 위한 Sonic 기반의 전체 텍스트 검색

자동 보존을 위한 웹사이트, RSS 피드 및 북마크의 예약 아카이빙

렌더링이 필요한 JavaScript 기반 사이트를 위한 NoVNC를 사용한 브라우저 기반 아카이빙

브라우저 북마크, Pocket, Pinboard, Instapaper 및 기타 서비스에서 가져오기

팀 협업을 위한 다중 사용자 인증 및 접근 제어

프로그래밍 방식의 아카이빙 및 자동화를 위한 REST API 및 CLI 도구

동일한 URL의 중복 아카이빙 방지를 위한 중복 감지

완전한 캡처를 보장하기 위한 아카이브 품질 측정 및 유효성 검사

사용자 지정 추출기 및 통합을 지원하는 확장 가능한 아키텍처

호스팅어 VPS에 ArchiveBox를 배포해야 하는 이유

호스팅어 VPS에 ArchiveBox를 배포하면 대규모의 포괄적인 웹 아카이빙에 필요한 저장 용량과 처리 능력을 얻을 수 있습니다. 측정 및 송신 수수료가 있는 클라우드 스토리지 솔루션과 달리, VPS 호스팅은 무제한 아카이빙 작업 및 대용량 미디어 파일 저장에 대해 예측 가능한 비용을 제공합니다. 전용 서버 리소스는 비디오 콘텐츠 아카이빙, JavaScript 기반 웹사이트 렌더링 또는 대량의 URL 처리 시 안정적인 성능을 보장합니다. 아카이빙된 콘텐츠에 대한 완전한 데이터 주권을 유지하며, 이는 법률, 규정 준수 및 개인 정보 보호에 민감한 아카이빙 요구 사항에 중요합니다. VPS 배포는 엔터프라이즈급 웹 보존 워크플로우를 위해 사용자 지정 보존 정책, 백업 전략 및 기존 인프라와의 통합을 가능하게 합니다.