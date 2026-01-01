ArchiveBox

ArchiveBox एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड इंटरनेट आर्काइविंग प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को वेब कॉन्टेंट को कई फॉर्मेट में लंबे समय तक स्टोरेज और एक्सेसिबिलिटी के लिए संरक्षित करने में सक्षम बनाता है। 18,000 से अधिक GitHub स्टार्स और 2017 से सक्रिय डेवलपमेंट के साथ, ArchiveBox उन व्यक्तियों और संगठनों के लिए एक प्रमुख समाधान बन गया है जिन्हें इंटरनेट आर्काइव जैसी थर्ड-पार्टी सेवाओं पर निर्भर हुए बिना विश्वसनीय वेब आर्काइविंग की आवश्यकता है। यह वेबसाइटों को HTML, PDF, स्क्रीनशॉट, WARC फाइलों के रूप में कैप्चर करता है, और मीडिया को एक्सट्रेक्ट करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल स्रोत गायब होने पर भी कॉन्टेंट एक्सेसिबल रहे।

सामान्य उपयोग के मामले

पत्रकार और शोधकर्ता खोजी कार्य के लिए स्रोत सामग्री और सबूतों को संरक्षित करने के लिए ArchiveBox का उपयोग करते हैं, वेब कॉन्टेंट के सत्यापन योग्य रिकॉर्ड बनाते हैं जो बदल या गायब हो सकते हैं। कानूनी टीमें मुकदमेबाजी सहायता और अनुपालन डॉक्यूमेंटेशन के लिए वेबसाइटों और सोशल मीडिया कॉन्टेंट को आर्काइव करती हैं। अकादमिक शोधकर्ता उद्धरण और अनुदैर्ध्य अध्ययनों के लिए वेब संसाधनों का संग्रह बनाते हैं। कॉन्टेंट क्रिएटर वेब से प्रेरणा और संदर्भ सामग्री को खोजने योग्य व्यक्तिगत लाइब्रेरी में सहेजते हैं। डिजिटल आर्काइविस्ट संस्थागत रिपॉजिटरी और डिजिटल संरक्षण पहलों के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वेब कॉन्टेंट को संरक्षित करते हैं।

मुख्य विशेषताएं

  • मल्टी-फॉर्मेट आर्काइविंग: HTML, PDF, स्क्रीनशॉट, WARC, वीडियो, ऑडियो और डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन
  • आर्काइव में तुरंत कॉन्टेंट खोजने के लिए Sonic द्वारा संचालित फुल-टेक्स्ट सर्च
  • स्वचालित संरक्षण के लिए वेबसाइटों, RSS फ़ीड्स और बुकमार्क्स का शेड्यूल्ड आर्काइविंग
  • रेंडरिंग की आवश्यकता वाली JavaScript-हैवी साइटों के लिए NoVNC के साथ ब्राउज़र-आधारित आर्काइविंग
  • ब्राउज़र बुकमार्क्स, Pocket, Pinboard, Instapaper और अन्य सेवाओं से इम्पोर्ट करें
  • टीम सहयोग के लिए मल्टी-यूज़र ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल
  • प्रोग्रामेटिक आर्काइविंग और ऑटोमेशन के लिए REST API और CLI टूल्स
  • समान URLs के अनावश्यक आर्काइविंग से बचने के लिए डुप्लीकेट डिटेक्शन
  • पूर्ण कैप्चर सुनिश्चित करने के लिए आर्काइव क्वालिटी मेट्रिक्स और वैलिडेशन
  • कस्टम एक्सट्रैक्टर्स और इंटीग्रेशन के लिए सपोर्ट के साथ एक्सटेंसिबल आर्किटेक्चर

Hostinger VPS पर ArchiveBox क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर ArchiveBox डिप्लॉय करने से बड़े पैमाने पर व्यापक वेब आर्काइविंग के लिए आवश्यक स्टोरेज क्षमता और प्रोसेसिंग पावर मिलती है। मीटरिंग और एग्रेस फीस वाले क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशंस के विपरीत, VPS होस्टिंग असीमित आर्काइविंग ऑपरेशंस और बड़े मीडिया फ़ाइल स्टोरेज के लिए अनुमानित लागत प्रदान करती है। समर्पित सर्वर संसाधन वीडियो कॉन्टेंट को आर्काइव करते समय, JavaScript-हैवी वेबसाइटों को रेंडर करते समय, या URLs के बड़े बैचों को प्रोसेस करते समय विश्वसनीय परफॉर्मेंस सुनिश्चित करते हैं। आप आर्काइव किए गए कॉन्टेंट पर पूर्ण डेटा संप्रभुता बनाए रखते हैं, जो कानूनी, अनुपालन और गोपनीयता-संवेदनशील आर्काइविंग आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। VPS डिप्लॉयमेंट कस्टम रिटेंशन पॉलिसी, बैकअप रणनीतियों और एंटरप्राइज़-ग्रेड वेब संरक्षण वर्कफ़्लो के लिए आपके मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेशन को सक्षम बनाता है।

