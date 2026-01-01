ArchiveBox là một nền tảng lưu trữ internet tự host mã nguồn mở cho phép người dùng lưu trữ nội dung web dưới nhiều định dạng để lưu trữ và truy cập lâu dài. Với hơn 18.000 lượt gắn sao trên GitHub và được phát triển tích cực từ năm 2017, ArchiveBox đã trở thành giải pháp hàng đầu cho các cá nhân và tổ chức cần lưu trữ web đáng tin cậy mà không phụ thuộc vào các dịch vụ bên thứ ba như Internet Archive. Nó chụp các trang web dưới dạng HTML, PDF, ảnh chụp màn hình, tệp WARC và trích xuất phương tiện để đảm bảo nội dung vẫn có thể truy cập được ngay cả khi các nguồn gốc biến mất.

Các Trường Hợp Sử Dụng Phổ Biến

Các nhà báo và nhà nghiên cứu sử dụng ArchiveBox để lưu giữ tài liệu nguồn và bằng chứng cho công việc điều tra, tạo ra các hồ sơ web có thể kiểm chứng được về nội dung web có thể thay đổi hoặc biến mất. Các nhóm pháp lý lưu trữ các trang web và nội dung mạng xã hội để hỗ trợ kiện tụng và tài liệu tuân thủ. Các nhà nghiên cứu học thuật xây dựng bộ sưu tập tài nguyên web để trích dẫn và nghiên cứu theo chiều dọc. Người tạo nội dung lưu trữ nguồn cảm hứng và tài liệu tham khảo từ khắp nơi trên web trong các thư viện cá nhân có thể tìm kiếm được. Các nhà lưu trữ kỹ thuật số bảo tồn nội dung web văn hóa và lịch sử cho các kho lưu trữ của tổ chức và các sáng kiến bảo tồn kỹ thuật số.

Các Tính Năng Chính

Lưu trữ đa định dạng: HTML, PDF, ảnh chụp màn hình, WARC, trích xuất video, âm thanh và tài liệu

Tìm kiếm toàn văn bản được hỗ trợ bởi Sonic để khám phá nội dung tức thì trên các kho lưu trữ

Lưu trữ theo lịch trình các trang web, nguồn cấp dữ liệu RSS và dấu trang để bảo quản tự động

Lưu trữ dựa trên trình duyệt với NoVNC cho các trang web nặng JavaScript yêu cầu hiển thị

Nhập từ dấu trang trình duyệt, Pocket, Pinboard, Instapaper và các dịch vụ khác

Xác thực đa người dùng và kiểm soát truy cập để cộng tác nhóm

REST API và các công cụ CLI để lưu trữ và tự động hóa theo chương trình

Phát hiện trùng lặp để tránh lưu trữ dư thừa các URL giống nhau

Các chỉ số chất lượng lưu trữ và xác thực để đảm bảo chụp đầy đủ

Kiến trúc mở rộng với hỗ trợ cho các trình trích xuất và tích hợp tùy chỉnh

Tại sao nên triển khai ArchiveBox trên Hostinger VPS

Triển khai ArchiveBox trên Hostinger VPS cung cấp dung lượng lưu trữ và sức mạnh xử lý cần thiết để lưu trữ web toàn diện ở quy mô lớn. Không giống như các giải pháp lưu trữ đám mây với phí đo lường và phí thoát dữ liệu, VPS hosting cung cấp chi phí dự đoán được cho các hoạt động lưu trữ không giới hạn và lưu trữ tệp phương tiện lớn. Tài nguyên máy chủ chuyên dụng đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy khi lưu trữ nội dung video, hiển thị các trang web nặng JavaScript hoặc xử lý số lượng lớn URL. Bạn duy trì quyền chủ quyền dữ liệu hoàn toàn đối với nội dung đã lưu trữ, điều này rất quan trọng đối với các nhu cầu lưu trữ nhạy cảm về pháp lý, tuân thủ và quyền riêng tư. Triển khai VPS cho phép các chính sách lưu giữ tùy chỉnh, chiến lược sao lưu và tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có của bạn cho các quy trình bảo quản web cấp doanh nghiệp.