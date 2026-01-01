DB Browser for SQLite
„DB Browser for SQLite“ yra vizualinis įrankis, skirtas kurti, projektuoti ir redaguoti „SQLite“ duomenų bazių failus.
Pasirink VPS diegimo planą DB Browser for SQLite
Pratęsiama 2 metams už 12,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
Apie DB Browser for SQLite
„DB Browser for SQLite“ sprendžia vizualinio duomenų bazių valdymo poreikį be komandinės eilutės sudėtingumo. „SQLite“ yra plačiausiai pasaulyje naudojamas duomenų bazių variklis, palaikantis programas nuo mobiliųjų programėlių ir darbalaukio programinės įrangos iki įterptųjų sistemų ir IoT įrenginių. Milijardams aktyviai naudojamų „SQLite“ duomenų bazių, „DB Browser“ suteikia prieinamą būdą jas tikrinti, modifikuoti ir prižiūrėti per intuityvią grafinę sąsają. Naršyklės pagrindu veikiantis diegimas išplečia šią galimybę bet kuriam įrenginiui, leidžiantis dirbti su duomenų bazėmis iš planšetinių kompiuterių, „Chromebook“ ar bet kurio kompiuterio su interneto naršykle, nereikalaujant vietinės programos diegimo.
Dažniausi naudojimo atvejai
Kūrėjai tikrina ir modifikuoja „SQLite“ duomenų bazes iš programų, veikiančių tame pačiame serveryje, derindami duomenų problemas arba greitai atlikdami pataisymus, nerašydami SQL scenarijų. Kai programos saugo konfigūraciją, vartotojo duomenis ar talpyklos turinį „SQLite“ duomenų bazėse, „DB Browser“ suteikia tiesioginį matomumą į duomenų struktūras ir saugomas vertes, skirtas trikčių šalinimui ir kūrimui.
Duomenų analitikai tyrinėja duomenų rinkinius, saugomus „SQLite“ formatu, vykdydami ad hoc užklausas ir eksportuodami rezultatus tolesnei analizei. „SQLite“ populiarumas kaip duomenų mainų formatas reiškia, kad analitikai dažnai gauna duomenis šiuo formatu, o „DB Browser“ leidžia greitai juos tyrinėti, nereikalaujant sudėtingos duomenų bazių infrastruktūros.
Sistemų administratoriai tikrina programų duomenų bazes, skirtas trikčių šalinimui, tikrindami konfigūracijos lenteles ar vartotojo duomenis, tiesiogiai nepasiekdami gamybos sistemų. Vizuali sąsaja leidžia lengvai suprasti duomenų bazių schemas ir rasti konkrečius įrašus, nereikalaujant įsiminti lentelių struktūrų ar rašyti užklausų.
Studentai ir pedagogai mokosi SQL ir duomenų bazių koncepcijų, praktiškai sąveikaudami su realiomis duomenų bazėmis vizualioje aplinkoje. Tiesioginis grįžtamasis ryšys iš vizualinio duomenų naršymo kartu su SQL užklausų vykdymu daro „DB Browser“ efektyvia mokymo priemone duomenų bazių pagrindams.
Mobiliųjų programėlių kūrėjai dirba su „SQLite“ duomenų bazėmis, išgautomis iš „iOS“ ar „Android“ programų kūrimo ir testavimo metu. Tikrinant faktinę duomenų bazės būseną, padedama derinti duomenų išsaugojimo problemas ir patikrinti, ar programos kodas teisingai nuskaito ir įrašo duomenis.
Pagrindinės funkcijos
- Vizualus lentelių kūrimas ir schemos modifikavimas naudojant intuityvius dialogus
- Naršykite ir redaguokite lentelės duomenis tiesiogiai skaičiuoklės tipo sąsajoje
- SQL užklausų redaktorius su sintaksės paryškinimu ir automatinio užbaigimo funkcija
- Užklausų istorija ir išsaugotos užklausos dažnai naudojamoms operacijoms
- Indeksų, rodinių ir trigerių valdymas per vizualias sąsajas
- Duomenų importavimas iš CSV, SQL ir kitų tekstinių formatų
- Eksportavimas į CSV, JSON, SQL iškrovą ir kitus formatus
- Duomenų bazės schemos vizualizavimas ir dokumentavimas
- Išplėstinės paieškos ir filtravimo galimybės lentelės duomenims
- BLOB duomenų peržiūra ir redagavimas naudojant šešioliktainį redaktorių
- Duomenų bazės šifravimo palaikymas SQLCipher duomenų bazėms
- Duomenų bazės sutankinimo ir valymo operacijos duomenų bazės priežiūrai
- Išorinių raktų ryšių peržiūra ir naršymas
- Kelių duomenų bazių skirtukų palaikymas darbui su keliais failais
- Grafikų ir diagramų generavimas iš užklausų rezultatų
- Duomenų bazės vientisumo tikrinimo ir taisymo įrankiai
Techninės galimybės
DB Browser for SQLite palaiko visas SQLite funkcijas, įskaitant viso teksto paieškos lenteles, JSON funkcijas ir langų funkcijas, pasiekiamas šiuolaikinėse SQLite versijose. Programa gali atidaryti bet kokio dydžio duomenų bazes, nors labai didelėms duomenų bazėms pirminis įkėlimas gali užtrukti. SQL redaktorius palaiko kelių teiginių vykdymą, leidžiantį atlikti sudėtingus migracijos scenarijus ir paketinės operacijas. Rezultatus galima kopijuoti, eksportuoti arba naudoti kaip pagrindą tolesnėms užklausoms, palaikant iteracinius duomenų tyrinėjimo darbo eigas.
Kodėl verta diegti DB Browser for SQLite „Hostinger VPS“ serveryje
DB Browser for SQLite paleidimas „Hostinger VPS“ serveryje suteikia naršyklės pagrindu veikiantį duomenų bazės valdymą, pasiekiamą iš bet kurio įrenginio. Tai ypač vertinga dirbant su SQLite duomenų bazėmis iš kitų programų tame pačiame serveryje – gali tikrinti ir modifikuoti duomenis be SSH prieigos ar komandų eilutės įrankių. Centralizuotas diegimas pašalina poreikį diegti duomenų bazės įrankius kiekvienoje darbo stotyje, tuo pačiu užtikrinant nuolatinę prieigą prie VPS serveryje saugomų duomenų bazės failų.
Komandoms bendras egzempliorius leidžia bendradarbiauti su duomenų bazėmis, o failai yra prieinami visiems įgaliotiems vartotojams. Žiniatinklio sąsaja reiškia, kad komandos nariai gali peržiūrėti duomenų bazes nekonfigūruodami vietinių kūrimo aplinkų ar perkeldami didelių duomenų bazės failų. Tai ypač naudinga paskirstytoms komandoms, kurioms duomenų bazės failai turi būti pasiekiami iš kelių vietų.
VPS diegimas taip pat suteikia saugią aplinką darbui su jautriais duomenų bazės failais. Užuot atsisiuntę duomenų bazes į potencialiai nesaugias darbo stotis, analitikai gali nagrinėti duomenis kontroliuojamoje VPS aplinkoje. Prieiga gali būti apribota naudojant VPS ugniasienės taisykles ir autentifikavimą, užtikrinant, kad duomenų bazės turinys liktų apsaugotas, bet vis tiek būtų pasiekiamas įgaliotam darbui.
Pasirink VPS diegimo planą DB Browser for SQLite
Pratęsiama 2 metams už 12,99 €/mėn. Atšauk bet kada.