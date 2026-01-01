DB Browser for SQLite memenuhi kebutuhan manajemen database visual tanpa kerumitan baris perintah. SQLite adalah mesin database yang paling banyak digunakan di dunia, mendukung aplikasi mulai dari aplikasi mobile dan software desktop hingga sistem tertanam dan perangkat IoT. Dengan miliaran database SQLite yang aktif digunakan, DB Browser menyediakan cara yang mudah diakses untuk memeriksa, memodifikasi, dan memelihara database ini melalui antarmuka grafis yang intuitif. Penerapan berbasis browser memperluas kemampuan ini ke perangkat apa pun, memungkinkan pekerjaan database dari tablet, Chromebook, atau komputer mana pun dengan browser web tanpa memerlukan instalasi aplikasi native.

Kasus Penggunaan Umum

Developer memeriksa dan memodifikasi database SQLite dari aplikasi yang berjalan di server yang sama, men-debug masalah data atau membuat koreksi cepat tanpa menulis skrip SQL. Ketika aplikasi menyimpan konfigurasi, data pengguna, atau konten yang di-cache dalam database SQLite, DB Browser menyediakan visibilitas langsung ke struktur data dan nilai yang tersimpan untuk pemecahan masalah dan pengembangan.

Analis data menjelajahi dataset yang disimpan dalam format SQLite, menjalankan kueri ad-hoc dan mengekspor hasilnya untuk analisis lebih lanjut. Popularitas SQLite sebagai format pertukaran data berarti analis sering menerima data dalam format ini, dan DB Browser memungkinkan eksplorasi cepat tanpa menyiapkan infrastruktur database yang kompleks.

Administrator sistem memeriksa database aplikasi untuk pemecahan masalah, memeriksa tabel konfigurasi atau data pengguna tanpa mengakses sistem produksi secara langsung. Antarmuka visual memudahkan untuk memahami skema database dan menemukan catatan tertentu tanpa menghafal struktur tabel atau menulis kueri.

Siswa dan pendidik mempelajari konsep SQL dan database melalui interaksi langsung dengan database nyata di lingkungan visual. Umpan balik langsung dari penjelajahan data visual yang dikombinasikan dengan eksekusi kueri SQL menjadikan DB Browser alat pengajaran yang efektif untuk dasar-dasar database.

Developer mobile bekerja dengan database SQLite yang diekstrak dari aplikasi iOS atau Android selama pengembangan dan pengujian. Memeriksa status database yang sebenarnya membantu men-debug masalah persistensi data dan memverifikasi bahwa kode aplikasi membaca dan menulis data dengan benar.

Fitur Utama

Pembuatan tabel visual dan modifikasi skema dengan dialog intuitif

Menjelajahi dan mengedit data tabel langsung di antarmuka seperti spreadsheet

Editor kueri SQL dengan penyorotan sintaks dan pelengkapan otomatis

Riwayat kueri dan kueri tersimpan untuk operasi yang sering digunakan

Manajemen indeks, tampilan, dan pemicu melalui antarmuka visual

Mengimpor data dari CSV, SQL, dan format berbasis teks lainnya

Mengekspor ke CSV, JSON, SQL dump, dan format lainnya

Visualisasi dan dokumentasi skema database

Kemampuan pencarian dan filter lanjutan untuk data tabel

Melihat dan mengedit data BLOB dengan editor heksadesimal

Dukungan enkripsi database untuk database SQLCipher

Operasi compact dan vacuum untuk pemeliharaan database

Melihat dan menavigasi hubungan foreign key

Dukungan tab multi-database untuk bekerja dengan beberapa file

Pembuatan plot dan grafik dari hasil kueri

Alat pemeriksaan dan perbaikan integritas database

Kemampuan Teknis

DB Browser for SQLite mendukung semua fitur SQLite termasuk tabel pencarian teks lengkap, fungsi JSON, dan fungsi window yang tersedia di versi SQLite modern. Aplikasi ini dapat membuka database dengan ukuran berapa pun, meskipun database yang sangat besar mungkin memerlukan kesabaran untuk pemuatan awal. Editor SQL mendukung eksekusi multi-pernyataan, memungkinkan skrip migrasi kompleks dan operasi batch. Hasilnya dapat disalin, diekspor, atau digunakan sebagai dasar untuk kueri lebih lanjut, mendukung alur kerja eksplorasi data yang berulang.

Mengapa Menggunakan DB Browser for SQLite di Hostinger VPS

Menjalankan DB Browser for SQLite di Hostinger VPS menyediakan manajemen database berbasis browser yang dapat diakses dari perangkat mana pun. Ini sangat berharga saat bekerja dengan database SQLite dari aplikasi lain di server yang sama – Anda dapat memeriksa dan memodifikasi data tanpa akses SSH atau alat baris perintah. Penerapan terpusat menghilangkan kebutuhan untuk menginstal alat database di setiap workstation sambil menyediakan akses yang konsisten ke file database yang disimpan di VPS.

Untuk tim, instance bersama memungkinkan pekerjaan database kolaboratif dengan file yang dapat diakses oleh semua pengguna yang berwenang. Antarmuka web berarti anggota tim dapat memeriksa database tanpa mengonfigurasi lingkungan pengembangan lokal atau mentransfer file database besar. Ini sangat berguna untuk tim terdistribusi di mana file database perlu diakses dari berbagai lokasi.

Penerapan VPS juga menyediakan lingkungan yang aman untuk bekerja dengan file database sensitif. Daripada mengunduh database ke workstation yang berpotensi tidak aman, analis dapat memeriksa data dalam lingkungan VPS yang terkontrol. Akses dapat dibatasi melalui aturan firewall VPS dan autentikasi, memastikan konten database tetap terlindungi sambil tetap dapat diakses untuk pekerjaan yang berwenang.