DB Browser for SQLite 满足了无需命令行复杂性的可视化数据库管理需求。SQLite 是世界上部署最广泛的数据库引擎，为从移动应用和桌面软件到嵌入式系统和物联网设备等各种应用程序提供支持。随着数十亿个 SQLite 数据库的活跃使用，DB Browser 通过直观的图形界面提供了一种便捷的方式来检查、修改和维护这些数据库。基于浏览器的部署将此功能扩展到任何设备，使得可以在平板电脑、Chromebook 或任何带有网络浏览器的计算机上进行数据库操作，而无需安装原生应用程序。

常见用例

开发人员可以检查和修改在同一服务器上运行的应用程序中的 SQLite 数据库，无需编写 SQL 脚本即可调试数据问题或进行快速更正。当应用程序将配置、用户数据或缓存内容存储在 SQLite 数据库中时，DB Browser 提供对数据结构和存储值的即时可见性，以便进行故障排除和开发。

数据分析师可以探索以 SQLite 格式存储的数据集，运行即席查询并导出结果以进行进一步分析。SQLite 作为数据交换格式的普及意味着分析师经常以这种格式接收数据，DB Browser 无需设置复杂的数据库基础设施即可实现快速探索。

系统管理员检查应用程序数据库以进行故障排除，无需直接访问生产系统即可检查配置表或用户数据。可视化界面使得理解数据库模式和定位特定记录变得容易，无需记住表结构或编写查询。

学生和教育工作者通过在可视化环境中与真实数据库进行实际操作来学习 SQL 和数据库概念。可视化数据浏览与 SQL 查询执行相结合的即时反馈，使 DB Browser 成为数据库基础知识的有效教学工具。

移动开发人员在开发和测试期间处理从 iOS 或 Android 应用程序中提取的 SQLite 数据库。检查实际数据库状态有助于调试数据持久性问题，并验证应用程序代码是否正确读写数据。

主要功能

通过直观的对话框进行可视化表创建和模式修改

在类似电子表格的界面中直接浏览和编辑表数据

带有语法高亮和自动补全功能的 SQL 查询编辑器

用于常用操作的查询历史记录和已保存查询

通过可视化界面进行索引、视图和触发器管理

从 CSV、SQL 和其他基于文本的格式导入数据

导出为 CSV、JSON、SQL 转储和其他格式

数据库模式可视化和文档

表数据的高级搜索和筛选功能

使用十六进制编辑器查看和编辑 BLOB 数据

SQLCipher 数据库的数据库加密支持

数据库维护的压缩和清理操作

外键关系查看和导航

支持多数据库选项卡，用于处理多个文件

从查询结果生成图表

数据库完整性检查和修复工具

技术能力

DB Browser for SQLite 支持所有 SQLite 功能，包括现代 SQLite 版本中提供的全文搜索表、JSON 函数和窗口函数。该应用程序可以打开任何大小的数据库，尽管非常大的数据库在初始加载时可能需要耐心等待。SQL 编辑器支持多语句执行，允许复杂的迁移脚本和批处理操作。结果可以复制、导出或用作进一步查询的基础，支持迭代数据探索工作流。

为何在 Hostinger VPS 上部署 DB Browser for SQLite

在 Hostinger VPS 上运行 DB Browser for SQLite 可提供基于浏览器的数据库管理，可从任何设备访问。这在处理同一服务器上其他应用程序的 SQLite 数据库时尤其有价值——您无需 SSH 访问或命令行工具即可检查和修改数据。集中部署消除了在每个工作站上安装数据库工具的需要，同时提供了对存储在 VPS 上的数据库文件的一致访问。

对于团队而言，共享实例支持协作式数据库工作，所有授权用户均可访问文件。Web 界面意味着团队成员无需配置本地开发环境或传输大型数据库文件即可检查数据库。这对于需要从多个位置访问数据库文件的分布式团队尤其有用。

VPS 部署还为处理敏感数据库文件提供了安全环境。分析师无需将数据库下载到可能不安全的工作站，而可以在受控的 VPS 环境中检查数据。可以通过 VPS 防火墙规则和身份验证限制访问，确保数据库内容受到保护，同时仍可用于授权工作。