Cloudflared
„Cloudflare Tunnel“ demonas, skirtas saugiai nuotolinei prieigai neatidarant prievadų
Pasirinkite VPS diegimo planą Cloudflared
Pratęsiama 2 metams už 9,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
Apie Cloudflared
„Cloudflared“ yra „Cloudflare“ tuneliavimo demonas, kuris užtikrina saugius, tik išeinančius ryšius iš tavo infrastruktūros į „Cloudflare“ kraštinį tinklą. Kurdamas šifruotus tunelius, nereikalaujančius įeinančių ugniasienės taisyklių, „Cloudflared“ pašalina tradicinius atakų vektorius, tuo pačiu padarydamas paslaugas prieinamas visame pasaulyje. Šis metodas apsaugo nuo DDoS atakų, pirminio IP adreso atskleidimo ir įprastų žiniatinklio pažeidžiamumų, nukreipdamas visą srautą per „Cloudflare“ saugumo infrastruktūrą, kol jis pasiekia tavo serverius. Plačiai naudojamas saugiai nuotolinei prieigai ir „zero-trust“ tinklams, „Cloudflared“ tapo esmine infrastruktūra kūrėjams ir organizacijoms, kurioms reikalingas patikimas, apsaugotas interneto prieinamumas.
Dažniausi naudojimo atvejai
Kūrėjai naudoja „Cloudflared“, kad saugiai atskleistų vietines kūrimo aplinkas be prievadų persiuntimo ar VPN konfigūracijos. Namų laboratorijų entuziastai diegia jį, kad savarankiškai priglobtos paslaugos taptų viešai prieinamos, paslėpdami pirminius IP adresus nuo potencialių užpuolikų. Įmonės jį naudoja „zero-trust“ tinklo architektūrai, užtikrindamos, kad visa išorinė prieiga eitų per „Cloudflare“ saugumo sluoksnį. Sistemų administratoriai jį naudoja saugiam vidinių paslaugų nuotoliniam valdymui be tradicinių VPN sąnaudų.
Pagrindinės funkcijos
- Saugus tuneliavimas be įeinančių ugniasienės taisyklių ar prievadų persiuntimo
- Automatinė DDoS apsauga per „Cloudflare“ tinklą
- Žiniatinklio programų ugniasienės (WAF) integravimas
- Pirminio IP adreso apsauga
- „Cloudflare Access“ integravimas „zero-trust“ autentifikavimui
- HTTP/2 ir HTTP/3 palaikymas optimaliam našumui
- Apkrovos paskirstymas tarp kelių tunelio egzempliorių
- Automatinis perjungimas ir pakartotinis prisijungimas
- Žiniatinklio konfigūracijos sąsaja
- Kelių protokolų (HTTP, SSH, RDP, SMB) palaikymas
- Mažos delsos maršrutizavimas per „Cloudflare“ pasaulinį tinklą
- Galimas nemokamas lygis pagrindiniam tuneliavimui
Kodėl verta diegti „Cloudflared“ „Hostinger“ VPS serveryje
„Cloudflared“ diegimas „Hostinger“ VPS serveryje užtikrina patikimą, nuolatinį tunelio ryšį, garantuojantį, kad tavo paslaugos bus prieinamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, nepriklausomai nuo namų tinklo stabilumo. VPS aplinka siūlo dedikuotus resursus nuolatiniams šifruotiems ryšiams su „Cloudflare“ kraštiniu tinklu palaikyti, verslo lygio veikimo laiko garantijas verslui kritiniams tuneliams ir statinę konfigūraciją, kurios nepaveikia dinaminiai namų IP pakeitimai. Tu gauni naudos iš „Hostinger“ didelio pralaidumo tinklo, skirto srautų šuoliams valdyti, profesionalios infrastruktūros, užtikrinančios tunelio patikimumą, ir centralizuoto tunelio valdymo, prieinamo iš bet kurios vietos. Izoliuota aplinka užtikrina patobulintą „Cloudflare“ žetonų ir tunelio kredencialų saugumą, o nuolatinė saugykla apsaugo tavo kruopščiai sukonfigūruotus tunelio maršrutus atnaujinant konteinerius.
Pasirinkite VPS diegimo planą Cloudflared
Pratęsiama 2 metams už 9,99 €/mėn. Atšauk bet kada.