Cloudflared è il demone di tunneling di Cloudflare che fornisce connessioni sicure, solo in uscita, dalla tua infrastruttura alla rete edge di Cloudflare. Creando tunnel crittografati senza richiedere regole firewall in entrata, Cloudflared elimina i vettori di attacco tradizionali rendendo i servizi accessibili a livello globale. Questo approccio protegge dagli attacchi DDoS, dall'esposizione dell'IP di origine e dai comuni exploit web instradando tutto il traffico attraverso l'infrastruttura di sicurezza di Cloudflare prima che raggiunga i tuoi server. Ampiamente adottato per l'accesso remoto sicuro e il networking zero-trust, Cloudflared è diventato un'infrastruttura essenziale per sviluppatori e organizzazioni che richiedono un'esposizione internet affidabile e protetta.

Casi d'uso comuni

Gli sviluppatori utilizzano Cloudflared per esporre in modo sicuro gli ambienti di sviluppo locali senza port forwarding o configurazione VPN. Gli appassionati di home lab lo implementano per rendere i servizi self-hosted pubblicamente accessibili nascondendo gli indirizzi IP di origine da potenziali aggressori. Le aziende lo sfruttano per un'architettura di rete zero-trust, garantendo che tutto l'accesso esterno passi attraverso il livello di sicurezza di Cloudflare. Gli amministratori di sistema lo utilizzano per la gestione remota sicura dei servizi interni senza il tradizionale overhead VPN.

Caratteristiche principali

Tunneling sicuro senza regole firewall in entrata o port forwarding

Protezione DDoS automatica tramite la rete di Cloudflare

Integrazione con Web Application Firewall (WAF)

Protezione dell'indirizzo IP di origine

Integrazione con Cloudflare Access per l'autenticazione zero-trust

Supporto HTTP/2 e HTTP/3 per prestazioni ottimali

Bilanciamento del carico su più istanze di tunnel

Failover e riconnessione automatici

Interfaccia di configurazione basata sul web

Supporto per più protocolli (HTTP, SSH, RDP, SMB)

Routing a bassa latenza tramite la rete globale di Cloudflare

Livello gratuito disponibile per il tunneling di base

Perché implementare Cloudflared su Hostinger VPS

L'implementazione di Cloudflared su Hostinger VPS fornisce connettività tunnel affidabile e sempre attiva, garantendo che i tuoi servizi rimangano accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza dipendere dalla stabilità della rete domestica. L'ambiente VPS offre risorse dedicate per mantenere connessioni crittografate persistenti all'edge di Cloudflare, garanzie di uptime di livello enterprise per tunnel critici per il business e una configurazione statica non influenzata dai cambiamenti dinamici dell'IP domestico. Benefici della rete ad alta larghezza di banda di Hostinger per gestire i picchi di traffico, di un'infrastruttura professionale che garantisce l'affidabilità del tunnel e di una gestione centralizzata del tunnel accessibile da qualsiasi luogo. L'ambiente isolato fornisce maggiore sicurezza per i token Cloudflare e le credenziali del tunnel, mentre l'archiviazione persistente protegge le tue rotte tunnel configurate con cura attraverso gli aggiornamenti dei container.