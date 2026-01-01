Cloudflared é o daemon de tunelamento da Cloudflare que fornece ligações seguras e apenas de saída da sua infraestrutura para a rede de edge da Cloudflare. Ao criar túneis encriptados sem exigir regras de firewall de entrada, o Cloudflared elimina os vetores de ataque tradicionais ao mesmo tempo que torna os serviços globalmente acessíveis. Esta abordagem protege contra ataques DDoS, exposição de IP de origem e exploits web comuns ao encaminhar todo o tráfego através da infraestrutura de segurança da Cloudflare antes de chegar aos seus servidores. Amplamente adotado para acesso remoto seguro e redes de confiança zero, o Cloudflared tornou-se uma infraestrutura essencial para programadores e organizações que exigem exposição à internet fiável e protegida.

Casos de Uso Comuns

Os programadores utilizam o Cloudflared para expor ambientes de desenvolvimento locais de forma segura sem reencaminhamento de portas ou configuração de VPN. Os entusiastas de laboratórios domésticos implementam-no para tornar os serviços autoalojados publicamente acessíveis enquanto ocultam os endereços IP de origem de potenciais atacantes. As empresas utilizam-no para arquitetura de rede de confiança zero, garantindo que todo o acesso externo passa pela camada de segurança da Cloudflare. Os administradores de sistema utilizam-no para gestão remota segura de serviços internos sem a sobrecarga tradicional de uma VPN.

Funcionalidades Principais

Tunelamento seguro sem regras de firewall de entrada ou reencaminhamento de portas

Proteção DDoS automática através da rede da Cloudflare

Integração com Web Application Firewall (WAF)

Proteção do endereço IP de origem

Integração com Cloudflare Access para autenticação de confiança zero

Suporte para HTTP/2 e HTTP/3 para desempenho ideal

Balanceamento de carga em várias instâncias de túnel

Failover e reconexão automáticos

Interface de configuração baseada na web

Suporte para múltiplos protocolos (HTTP, SSH, RDP, SMB)

Encaminhamento de baixa latência através da rede global da Cloudflare

Nível gratuito disponível para tunelamento básico

Porquê implementar o Cloudflared num VPS da Hostinger

A implementação do Cloudflared num VPS da Hostinger oferece conectividade de túnel fiável e sempre ativa, garantindo que os seus serviços permanecem acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem depender da estabilidade da rede doméstica. O ambiente VPS oferece recursos dedicados para manter ligações encriptadas persistentes ao edge da Cloudflare, garantias de tempo de atividade de nível empresarial para túneis críticos para o negócio e configuração estática não afetada por alterações dinâmicas de IP doméstico. Beneficia da rede de alta largura de banda da Hostinger para lidar com picos de tráfego, infraestrutura profissional que garante a fiabilidade do túnel e gestão centralizada do túnel acessível a partir de qualquer lugar. O ambiente isolado oferece segurança melhorada para tokens da Cloudflare e credenciais de túnel, enquanto o armazenamento persistente protege as suas rotas de túnel cuidadosamente configuradas em todas as atualizações de contentores.