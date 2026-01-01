Cloudflared
daemon do Cloudflare Tunnel para acesso remoto seguro sem abrir portas
Selecione o plano VPS para implementação Cloudflared
Renovado por 9,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
Sobre Cloudflared
Cloudflared é o daemon de tunelamento da Cloudflare que fornece ligações seguras e apenas de saída da sua infraestrutura para a rede de edge da Cloudflare. Ao criar túneis encriptados sem exigir regras de firewall de entrada, o Cloudflared elimina os vetores de ataque tradicionais ao mesmo tempo que torna os serviços globalmente acessíveis. Esta abordagem protege contra ataques DDoS, exposição de IP de origem e exploits web comuns ao encaminhar todo o tráfego através da infraestrutura de segurança da Cloudflare antes de chegar aos seus servidores. Amplamente adotado para acesso remoto seguro e redes de confiança zero, o Cloudflared tornou-se uma infraestrutura essencial para programadores e organizações que exigem exposição à internet fiável e protegida.
Casos de Uso Comuns
Os programadores utilizam o Cloudflared para expor ambientes de desenvolvimento locais de forma segura sem reencaminhamento de portas ou configuração de VPN. Os entusiastas de laboratórios domésticos implementam-no para tornar os serviços autoalojados publicamente acessíveis enquanto ocultam os endereços IP de origem de potenciais atacantes. As empresas utilizam-no para arquitetura de rede de confiança zero, garantindo que todo o acesso externo passa pela camada de segurança da Cloudflare. Os administradores de sistema utilizam-no para gestão remota segura de serviços internos sem a sobrecarga tradicional de uma VPN.
Funcionalidades Principais
- Tunelamento seguro sem regras de firewall de entrada ou reencaminhamento de portas
- Proteção DDoS automática através da rede da Cloudflare
- Integração com Web Application Firewall (WAF)
- Proteção do endereço IP de origem
- Integração com Cloudflare Access para autenticação de confiança zero
- Suporte para HTTP/2 e HTTP/3 para desempenho ideal
- Balanceamento de carga em várias instâncias de túnel
- Failover e reconexão automáticos
- Interface de configuração baseada na web
- Suporte para múltiplos protocolos (HTTP, SSH, RDP, SMB)
- Encaminhamento de baixa latência através da rede global da Cloudflare
- Nível gratuito disponível para tunelamento básico
Porquê implementar o Cloudflared num VPS da Hostinger
A implementação do Cloudflared num VPS da Hostinger oferece conectividade de túnel fiável e sempre ativa, garantindo que os seus serviços permanecem acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem depender da estabilidade da rede doméstica. O ambiente VPS oferece recursos dedicados para manter ligações encriptadas persistentes ao edge da Cloudflare, garantias de tempo de atividade de nível empresarial para túneis críticos para o negócio e configuração estática não afetada por alterações dinâmicas de IP doméstico. Beneficia da rede de alta largura de banda da Hostinger para lidar com picos de tráfego, infraestrutura profissional que garante a fiabilidade do túnel e gestão centralizada do túnel acessível a partir de qualquer lugar. O ambiente isolado oferece segurança melhorada para tokens da Cloudflare e credenciais de túnel, enquanto o armazenamento persistente protege as suas rotas de túnel cuidadosamente configuradas em todas as atualizações de contentores.
Selecione o plano VPS para implementação Cloudflared
Renovado por 9,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.