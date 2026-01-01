Cloudflared — це демон тунелювання Cloudflare, що забезпечує безпечні, лише вихідні з'єднання від вашої інфраструктури до периферійної мережі Cloudflare. Створюючи зашифровані тунелі без необхідності вхідних правил брандмауера, Cloudflared усуває традиційні вектори атак, роблячи послуги глобально доступними. Цей підхід захищає від DDoS-атак, розкриття вихідних IP-адрес та поширених веб-експлойтів, направляючи весь трафік через інфраструктуру безпеки Cloudflare, перш ніж він досягне ваших серверів. Широко застосовуваний для безпечного віддаленого доступу та мереж з нульовою довірою, Cloudflared став важливою інфраструктурою для розробників та організацій, яким потрібен надійний, захищений доступ до інтернету.

Поширені випадки використання

Розробники використовують Cloudflared для безпечного доступу до локальних середовищ розробки без переадресації портів або конфігурації VPN. Ентузіасти домашніх лабораторій розгортають його, щоб зробити самостійно розміщені сервіси загальнодоступними, приховуючи вихідні IP-адреси від потенційних зловмисників. Компанії використовують його для архітектури мережі з нульовою довірою, забезпечуючи проходження всього зовнішнього доступу через рівень безпеки Cloudflare. Системні адміністратори застосовують його для безпечного віддаленого керування внутрішніми сервісами без традиційних накладних витрат VPN.

Ключові особливості

Безпечне тунелювання без вхідних правил брандмауера або переадресації портів

Автоматичний захист від DDoS-атак через мережу Cloudflare

Інтеграція з брандмауером веб-додатків (WAF)

Захист вихідної IP-адреси

Інтеграція з Cloudflare Access для автентифікації з нульовою довірою

Підтримка HTTP/2 та HTTP/3 для оптимальної продуктивності

Балансування навантаження між кількома екземплярами тунелів

Автоматичне перемикання та повторне підключення

Веб-інтерфейс конфігурації

Підтримка кількох протоколів (HTTP, SSH, RDP, SMB)

Маршрутизація з низькою затримкою через глобальну мережу Cloudflare

Доступний безкоштовний тарифний план для базового тунелювання

Чому варто розгорнути Cloudflared на Hostinger VPS

Розгортання Cloudflared на Hostinger VPS забезпечує надійне, постійне тунельне з'єднання, гарантуючи доступність ваших сервісів 24/7 без залежності від стабільності домашньої мережі. Середовище VPS пропонує виділені ресурси для підтримки постійних зашифрованих з'єднань з периферією Cloudflare, гарантії безперебійної роботи корпоративного рівня для критично важливих для бізнесу тунелів та статичну конфігурацію, на яку не впливають динамічні зміни домашніх IP-адрес. Ви отримуєте переваги від високошвидкісної мережі Hostinger для обробки пікових навантажень трафіку, професійної інфраструктури, що забезпечує надійність тунелів, та централізованого керування тунелями, доступного з будь-якого місця. Ізольоване середовище забезпечує підвищену безпеку для токенів Cloudflare та облікових даних тунелів, тоді як постійне сховище захищає ваші ретельно налаштовані маршрути тунелів під час оновлень контейнерів.