Cloudflared ist Cloudflares Tunnel-Daemon, der sichere, nur ausgehende Verbindungen von Ihrer Infrastruktur zum Edge-Netzwerk von Cloudflare bereitstellt. Durch die Erstellung verschlüsselter Tunnel, ohne dass eingehende Firewall-Regeln erforderlich sind, eliminiert Cloudflared traditionelle Angriffsvektoren und macht Dienste gleichzeitig global zugänglich. Dieser Ansatz schützt vor DDoS-Angriffen, der Offenlegung von Ursprungs-IPs und gängigen Web-Exploits, indem der gesamte Datenverkehr durch die Sicherheitsinfrastruktur von Cloudflare geleitet wird, bevor er Ihre Server erreicht. Cloudflared, das weithin für sicheren Fernzugriff und Zero-Trust-Netzwerke eingesetzt wird, ist zu einer wesentlichen Infrastruktur für Entwickler und Organisationen geworden, die eine zuverlässige, geschützte Internetpräsenz benötigen.

Häufige Anwendungsfälle

Entwickler nutzen Cloudflared, um lokale Entwicklungsumgebungen sicher zugänglich zu machen, ohne Portweiterleitung oder VPN-Konfiguration. Home-Lab-Enthusiasten setzen es ein, um selbst gehostete Dienste öffentlich zugänglich zu machen und dabei Ursprungs-IP-Adressen vor potenziellen Angreifern zu verbergen. Unternehmen nutzen es für eine Zero-Trust-Netzwerkarchitektur, um sicherzustellen, dass jeder externe Zugriff die Sicherheitsebene von Cloudflare durchläuft. Systemadministratoren verwenden es für die sichere Fernverwaltung interner Dienste ohne den traditionellen VPN-Overhead.

Hauptmerkmale

Sicheres Tunneling ohne eingehende Firewall-Regeln oder Portweiterleitung

Automatischer DDoS-Schutz über das Cloudflare-Netzwerk

Web Application Firewall (WAF)-Integration

Schutz der Ursprungs-IP-Adresse

Cloudflare Access-Integration für Zero-Trust-Authentifizierung

HTTP/2- und HTTP/3-Unterstützung für optimale Leistung

Lastverteilung über mehrere Tunnel-Instanzen

Automatisches Failover und Wiederverbindung

Webbasierte Konfigurationsoberfläche

Unterstützung für mehrere Protokolle (HTTP, SSH, RDP, SMB)

Routing mit geringer Latenz über das globale Netzwerk von Cloudflare

Kostenloser Tarif für grundlegendes Tunneling verfügbar

Warum Cloudflared auf Hostinger VPS bereitstellen

Die Bereitstellung von Cloudflared auf Hostinger VPS bietet eine zuverlässige, stets aktive Tunnel-Konnektivität, die sicherstellt, dass Ihre Dienste rund um die Uhr zugänglich bleiben, ohne von der Stabilität Ihres Heimnetzwerks abhängig zu sein. Die VPS-Umgebung bietet dedizierte Ressourcen für die Aufrechterhaltung persistenter verschlüsselter Verbindungen zum Cloudflare-Edge, unternehmensgerechte Verfügbarkeitsgarantien für geschäftskritische Tunnel und eine statische Konfiguration, die nicht durch dynamische IP-Änderungen zu Hause beeinflusst wird. Sie profitieren vom Hostinger-Netzwerk mit hoher Bandbreite zur Bewältigung von Verkehrsspitzen, einer professionellen Infrastruktur, die die Tunnelzuverlässigkeit gewährleistet, und einer zentralisierten Tunnelverwaltung, die von überall zugänglich ist. Die isolierte Umgebung bietet verbesserte Sicherheit für Cloudflare-Tokens und Tunnel-Anmeldeinformationen, während persistenter Speicher Ihre sorgfältig konfigurierten Tunnel-Routen über Container-Updates hinweg schützt.