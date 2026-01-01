Cloudflared הוא דמון המנהור של Cloudflare המספק חיבורים מאובטחים, יוצאים בלבד, מהתשתית שלכם לרשת הקצה של Cloudflare. על ידי יצירת מנהרות מוצפנות ללא צורך בכללי חומת אש נכנסים, **Cloudflared** מבטל וקטורי תקיפה מסורתיים תוך הפיכת שירותים לנגישים גלובלית. גישה זו מגנה מפני התקפות **DDoS**, חשיפת IP מקור, וניצולי רשת נפוצים על ידי ניתוב כל התעבורה דרך תשתית האבטחה של Cloudflare לפני הגעתה לשרתים שלכם. מאומץ באופן נרחב לגישה מאובטחת מרחוק ורשתות Zero-Trust, **Cloudflared** הפך לתשתית חיונית למפתחים וארגונים הדורשים חשיפה אמינה ומוגנת לאינטרנט.

מקרי שימוש נפוצים

מפתחים משתמשים ב-**Cloudflared** כדי לחשוף סביבות פיתוח מקומיות באופן מאובטח ללא העברת פורטים או תצורת **VPN**. חובבי מעבדות ביתיות פורסים אותו כדי להפוך שירותים באירוח עצמי לנגישים לציבור תוך הסתרת כתובות IP מקוריות מתוקפים פוטנציאליים. עסקים ממנפים אותו לארכיטקטורת רשת Zero-Trust, המבטיחה שכל גישה חיצונית עוברת דרך שכבת האבטחה של Cloudflare. מנהלי מערכת משתמשים בו לניהול מאובטח מרחוק של שירותים פנימיים ללא תקורה מסורתית של **VPN**.

תכונות עיקריות

מנהור מאובטח ללא כללי חומת אש נכנסים או העברת פורטים

הגנת **DDoS** אוטומטית דרך רשת Cloudflare

אינטגרציה עם חומת אש ליישומי אינטרנט (**WAF**)

הגנת כתובת IP מקור

אינטגרציה עם Cloudflare Access לאימות Zero-Trust

תמיכה ב-**HTTP/2** ו-**HTTP/3** לביצועים אופטימליים

איזון עומסים על פני מספר מופעי מנהרה

מעבר אוטומטי לגיבוי וחיבור מחדש

ממשק תצורה מבוסס אינטרנט

תמיכה בפרוטוקולים מרובים (**HTTP**, **SSH**, **RDP**, **SMB**)

ניתוב עם השהיה נמוכה דרך הרשת הגלובלית של Cloudflare

שכבה חינמית זמינה למנהור בסיסי

למה לפרוס Cloudflared ב-VPS של Hostinger

פריסת **Cloudflared** ב-**VPS** של Hostinger מספקת קישוריות מנהרה אמינה וזמינה תמיד, המבטיחה שהשירותים שלכם יישארו נגישים 24/7 ללא תלות ביציבות הרשת הביתית. סביבת ה-**VPS** מציעה משאבים ייעודיים לשמירה על חיבורים מוצפנים קבועים לקצה של Cloudflare, הבטחות זמינות ברמת ארגון למנהרות קריטיות לעסק, ותצורה סטטית שאינה מושפעת משינויי IP ביתיים דינמיים. אתם נהנים מרשת רוחב הפס הגבוהה של Hostinger לטיפול בעליות תעבורה פתאומיות, תשתית מקצועית המבטיחה אמינות מנהרה, וניהול מנהרות מרכזי הנגיש מכל מקום. הסביבה המבודדת מספקת אבטחה משופרת עבור אסימוני Cloudflare ואישורי מנהרה, בעוד שאחסון מתמשך מגן על נתיבי המנהרה שהוגדרו בקפידה שלכם על פני עדכוני קונטיינרים.