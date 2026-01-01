Cloudflared là daemon tunneling của Cloudflare cung cấp các kết nối an toàn, chỉ đi ra từ hạ tầng của bạn đến mạng biên của Cloudflare. Bằng cách tạo các đường hầm được mã hóa mà không yêu cầu các quy tắc tường lửa đến, Cloudflared loại bỏ các vectơ tấn công truyền thống đồng thời giúp các dịch vụ có thể truy cập toàn cầu. Cách tiếp cận này bảo vệ chống lại các cuộc tấn công DDoS, lộ địa chỉ IP gốc và các lỗ hổng web phổ biến bằng cách định tuyến tất cả lưu lượng truy cập qua hạ tầng bảo mật của Cloudflare trước khi đến máy chủ của bạn. Được áp dụng rộng rãi cho truy cập từ xa an toàn và mạng zero-trust, Cloudflared đã trở thành hạ tầng thiết yếu cho các nhà phát triển và tổ chức yêu cầu khả năng tiếp cận internet đáng tin cậy, được bảo vệ.

Các Trường Hợp Sử Dụng Phổ Biến

Các nhà phát triển sử dụng Cloudflared để công khai môi trường phát triển cục bộ một cách an toàn mà không cần chuyển tiếp cổng (port forwarding) hoặc cấu hình VPN. Những người đam mê phòng thí nghiệm tại nhà triển khai nó để làm cho các dịch vụ tự lưu trữ có thể truy cập công khai trong khi ẩn địa chỉ IP gốc khỏi những kẻ tấn công tiềm năng. Các doanh nghiệp tận dụng nó cho kiến trúc mạng zero-trust, đảm bảo tất cả quyền truy cập bên ngoài đều đi qua lớp bảo mật của Cloudflare. Các quản trị viên hệ thống sử dụng nó để quản lý từ xa an toàn các dịch vụ nội bộ mà không có chi phí VPN truyền thống.

Các Tính Năng Chính

Đường hầm an toàn mà không cần quy tắc tường lửa đến hoặc chuyển tiếp cổng

Bảo vệ DDoS tự động thông qua mạng của Cloudflare

Tích hợp Tường lửa Ứng dụng Web (WAF)

Bảo vệ địa chỉ IP gốc

Tích hợp Cloudflare Access để xác thực zero-trust

Hỗ trợ HTTP/2 và HTTP/3 để đạt hiệu suất tối ưu

Cân bằng tải trên nhiều phiên bản đường hầm

Tự động chuyển đổi dự phòng và kết nối lại

Giao diện cấu hình dựa trên web

Hỗ trợ nhiều giao thức (HTTP, SSH, RDP, SMB)

Định tuyến độ trễ thấp qua mạng toàn cầu của Cloudflare

Có gói miễn phí cho tunneling cơ bản

Tại sao nên triển khai Cloudflared trên Hostinger VPS

Triển khai Cloudflared trên Hostinger VPS cung cấp kết nối đường hầm đáng tin cậy, luôn hoạt động, đảm bảo các dịch vụ của bạn luôn truy cập được 24/7 mà không phụ thuộc vào sự ổn định của mạng gia đình. Môi trường VPS cung cấp tài nguyên chuyên dụng để duy trì các kết nối mã hóa liên tục đến mạng biên của Cloudflare, đảm bảo thời gian hoạt động cấp doanh nghiệp cho các đường hầm quan trọng đối với doanh nghiệp và cấu hình tĩnh không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi IP động tại nhà. Bạn được hưởng lợi từ mạng băng thông cao của Hostinger để xử lý các đợt tăng lưu lượng truy cập, hạ tầng chuyên nghiệp đảm bảo độ tin cậy của đường hầm và quản lý đường hầm tập trung có thể truy cập từ mọi nơi. Môi trường cô lập cung cấp bảo mật nâng cao cho các token Cloudflare và thông tin xác thực đường hầm, trong khi bộ nhớ liên tục bảo vệ các tuyến đường hầm được cấu hình cẩn thận của bạn qua các bản cập nhật container.